Bringt Volkswagen Porsche an die Börse?

Die Frage, ob Volkswagen Porsche an die Börse bringt, geistert seit Tagen durch die Medien. Jedenfalls hat der Volkswagen-Konzern bestätigt, den Börsengang von Porsche zu prüfen. Offenbar ist geplant, bis zu ein Viertel der Aktien öffentlich zu begeben. Die Dachgesellschaft Porsche Holding würde laut Experteneinschätzung 25 Prozent plus eine Aktie als Sperrminorität am Unternehmen halten. Der direkte Einfluss der Familien Porsche und Piëch auf den Sportwagenhersteller würde mit dieser Transaktion wieder wachsen.

