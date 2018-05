Britische Formel Ford: Nico Gruber legt nach

Neuling Nico Gruber steigerte sich am zweiten Rennwochenende der Britischen Formel Ford Meisterschaft nochmals und fuhr zweimal auf Platz 4.



Einer der besten Rookies in der Seriengeschichte

Nach seinem tollen Debüt in der Britischen Formel Ford in Silverstone konnte Nico Gruber am zweiten Meisterschaftswochenende nochmals nachlegen. Der Oberösterreicher holte im schottischen Knockhill in den drei Läufen des Wochenendes die Ränge 4, 4 und 9. Damit zählt der 16-jährige mitteleuropäische Kartchampion bereits jetzt zu den besten Rookies der Seriengeschichte, einer Rennserie in der Formel 1 Legenden wie Ayrton Senna, Nigel Mansell und Jenson Button unterwegs waren.

Die Abstimmung wurde oft verändert

„In den Trainings haben wir viel am Setup getüftelt und konnten dann bis zum Qualifying die optimale Abstimmung finden. Aus der ersten Reihe loszufahren war natürlich klasse. Zweimal Vierter zu werden, war OK, weil die innere Linie am Start einfach langsamer war. Im dritten Lauf musste ich zwei Kollisionen ausweichen und habe dadurch einige Plätze verloren. Aber alles in allem war es ein tolles Wochenende und der nächste Schritt nach vorne“ resümierte Gruber.

Er kann gut einschätzen, wann es sich lohnt, ein Risiko einzugehen

Deutlich weniger selbstkritisch gab sich Teamchef Cliff Dempsey: „Nico entwickelt sich großartig. Er ist nicht nur pfeilschnell, sondern auch konstant und kann für sein Alter bereits sehr gut einschätzen, wann es sich lohnt ein Risiko einzugehen und wann nicht. Sich gegen die besten Formel Ford Piloten der Welt für die erste Startreihe zu qualifizieren war eine Ausnahmeleistung.“

Mit 82 Punkten ist Gruber derzeit Neunter der Gesamtwertung und führt die Rookiewertung überlegen an.

Die nächsten Läufe der Avon Tyres British Formula Ford Meisterschaft finden am 2. und 3. Juni auf der ehemaligen Formel 1 und aktuellen DTM Strecke von Brands Hatch statt.

www.nico-gruber.com

Foto-Credits: Sportmediapics