Brixton Crossfire 500 Storr – Die Isle of Skye lässt grüßen

Brixton Crossfire 500 Storr – Die Isle of Skye lässt grüßen – Mit der Storr bringt die Marke Brixton der österreichischen KSR Goup nun eine bereits länger angekündigte Enduro-Version der Crossfire 500 in den Handel. Vermarktet wird sie als „Soft-Adventure-Bike“, um auch den Alltagsnutzen zu unterstreichen.

Vorne übernimmt ein 19 Zoll großes Rad die Führung, hinten bleibt es bei 17 Zoll. Serienmäßig rollt die Brixton Crossfire 500 Storr auf Pirelli-STR-Reifen für Straße und Schotter. Das Fahrwerk verfügt über eine voll einstellbare Upside-Down-Gabel, das Hinterrad-ABS und die Traktionskontrolle sind für Geländeeinsätze abschaltbar. Handprotektoren und ein USB-Anschluss gehören ebenso zur Serienausstattung wie LED-Lichter. Der Zwei-Zylinder-Reihenmotor mit 486 Kubikzentimetern, 48 PS/35 kW und 43 Newtonmetern ist aus den anderen Modellen bekannt. Die Storr, benannt nach einer Felsformation auf der schottischen Insel Isle of Skye kostet hierzulande 6999 Euro.