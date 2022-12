BRP-Rotax – 102 Jahre Firmenjubiläum

Mit einer rauschenden Gala feierte BRP-Rotax seine 102 Firmenjubiläum. BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) feierte im Rahmen einer exklusiven und unvergesslichen Gala im Messezentrum Wels das 102 Jahre Firmenjubiläum von BRP-Rotax. Gemeinsam mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen, Partnern und Ehrengästen blickte das oberösterreichische Unternehmen auf vergangene und zukünftige Meilensteine.

„Es ist eine Ehre, die langjährige Geschichte von BRP-Rotax mit den Menschen zu feiern, die das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist,“ soThomas Uhr, Chief Technology Officer bei BRP. „Aber noch mehr freue ich mich darauf, was die Zukunft bringt.“

„Tag für Tag entwickeln unsere Teams die besten und innovativsten Antriebssysteme für unsere Kund:innen auf der ganzen Welt“, fügte Wolfgang Rapberger, General Manager, BRP-Rotax und Vice-President, Global Sourcing & Operations, Powertrain, hinzu. „Sie sind seit über 100 Jahren die treibende Kraft hinter unseren unglaublichen Errungenschaften.“

Von der patentierten Fahrrad-Freilaufnabe über die Gründung der Rotax-Werk AG im Jahr 1920, entwickelte sich BRP-Rotax über die Jahrzehnte zu einem führenden Unternehmen. In der Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für den Freizeit- und Powersportsbereich. BRP (damals eine Sparte von Bombardier) bestellte seinen ersten Rotax-Motor 1962 für Ski-Doo Schneemobile und übernahm Rotax 1970. Seit dem Beginn dieser Erfolgsgeschichte sind Rotax Motoren das Herzstück der ständig wachsenden BRP-Produktpalette. Im Jahr 2021 hat man den 10-millionsten Motor aus Gunskirchen an BRP in Kanada ausgeliefert und die Geschichte fortgeführt. BRP-Rotax blickt in die Zukunft, indem es die Grenzen der Innovation verschiebt und neue Technologien für die Elektromobilität entwickelt.

Glanzvolles Fest mit vielen Highlights

Die Gala begann mit einer spannenden Zeitreise durch die wichtigsten Ereignisse der Unternehmensgeschichte. Jede:r genoss ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis und Unterhaltung, während Sänger Cesar Sampson und das PT Art Orchestra für den musikalischen Höhepunkt des Abends sorgten. Zu den Klängen des lokalen DJ-Duos MoBros hat man bis in die Nacht hinein gefeiert.

Zu den Ehrengästen zählten Claire Bombardier und Laurent Beaudoin, ehemaliger Geschäftsführer und CEO von Bombardier sowie einige Mitglieder der BRP-Geschäftsleitung. José Boisjoli, President und Chief Executive Officer, Thomas Uhr, Chief Technology Officer, Anne Le Breton, Executive Vice-President, People & Culture, und Sebastien Martel, Chief Financial Officer. BRP-Rotax freute sich auch, den Bürgermeister von Gunskirchen, Christian Schöffman, den Geschäftsführer der IV Oberösterreich, Dr. Joachim Haindl-Grutsch und viele weitere Partner und Schlüsselakteure in der Geschichte des Unternehmens begrüßen zu können.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp