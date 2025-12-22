BRR startet 2026 mit frischem Elan – Im Fokus Kreisel mit dem Toyota Yaris

BRR startet 2026 mit frischem Elan – Im Fokus Kreisel mit dem Toyota Yaris – Mit viel Enthusiasmus präsentierte BRR Motorsport sein Team für die Saison 2026 – und ein strahlender Mittelpunkt war Philipp Kreisel, der im Toyota GR Yaris Rally2 antritt, einem kompakten Rallye‑Boliden mit enormem Potenzial. Kreisel blickt motiviert nach vorne: „Ich kann es kaum erwarten, im Yaris anzutreten – vor allem bei der legendären Jännerrallye im Mühlviertel. Schnee, Eis und volle Konzentration: genau mein Ding!“ Volles Rennprogramm in der ORM & ARC

BRR wird 2026 nicht nur mit Kreisel im ORM‑Zirkus vertreten sein, sondern in einem umfangreichen Rallye‑Kalender, der unter anderem die Jännerrallye (02.–04.1.), Rebenland Rallye (13.–14.3.), Lavanttal (10.–11.4.) und weitere Klassiker wie die Rallye Weiz oder die OBM „Land der 1000 Hügel Rallye“ umfasst, aktiv mitmischen.

Talente & internationale Einsätze

Neben Kreisel gehört zum erweiterten BRR‑Umfeld auch der österreichische Staatsmeister Marcel Neulinger, der mit einem Lancia Ypsilon Rally4 sowohl in der ORM als auch in der Junioren‑Europameisterschaft an den Start geht – ein klarer Beleg für BRRs Engagement in Nachwuchsförderung und internationalen Wettbewerben.

BRR bleibt in der kommenden Saison ein vielseitiger Partner im Rallyesport: Mit professioneller Rallyebetreuung, technischer Vorbereitung und logistischer Unterstützung deckt das Team das komplette Spektrum ab – von Testtagen über Service bis hin zur Vorbereitung auf selektive Meisterschaftsläufe, so Teamchef Mundl Baumschlager.

Fazit: Mit dem neuen Toyota Yaris, einem breit aufgestellten Rennprogramm und jungen Talenten wie Kreisel und Neulinger setzt BRR Motorsport 2026 auf Performance, Leidenschaft und Leidenschaft für spektakulären Rallyesport – eine Saison, die Action, Emotion und sportliche Highlights verspricht.