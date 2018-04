Buchbinder managt das Geschäft von Interrent

Buchbinder, seit September 2017 Teil der Europcar-Gruppe, betreut künftig das operative Geschäft von Interrent. Fahrzeuge des mittelpreisigen Mietwagenanbieters werden damit künftig an allen deutschen Großflughäfen und an den rund 120 Buchbinder-Stadtstationen buchbar sein. Zudem sollen die Buchungen durch die neue Website www.interrent.de vereinfacht werden.

Interrent noch nicht in Österreich

Hierzulande kann das Angebot von Interrent leider noch nicht genutzt werden. Allerdings in den Nachbarländern wie Slowenien, Italien und eben Deutschland. Buchbinder bietet dafür in Österreich 10 Abhol- und Rückgabestationen für PKWs an.

www.buchbinder-rent-a-car.at