Büse – Günstige Biker-Lederkombi

Büse – Günstige Biker-Lederkombi. Mit der „Silverstone“ nimmt Büse eine recht preisgünstige zweiteilige Lederkombi in sein Programm auf. Sie verfügt über Protektoren an Schultern, Ellbogen und Knien, Hartschalen mit Metalleinsätzen an Ellbogen und Schultern, einen entnehmbaren und aerodynamisch geformten Rückenhöcker sowie Komfortkragen mit Neoprenabschluß.

Lederstretch über Schultern, Ellbogen, Hüfte, Gesäß und Knien sowie elastische Einsätze an verschiedenen Stellen sollen für hohen Tragekomfort sorgen. Rücken- und Hüftprotektoren lassen sich ebenso nachrüsten wie Knieschleifer anbringen.

Die aus Rindleder gefertigte Kombi mit Verbindungsreißverschluss gibt es in fünf verschiedenen Farbvarianten für Männer und Frauen. Unverbindliche Preisempfehlung: 549,95 Euro.