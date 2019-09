Bugatti Chiron – 300 mph-Rekord

Weltrekord für Bugatti. Der Bugatti Chiron fährt einen 300 mph-Rekord. Ein Vorserienfahrzeug eines Bugatti Chiron durchbricht als erster Hypersportwagen die magische 300-Meilen-pro-Stunde-Grenze (482,80 km/h). Gleichzeitig stellt Bugatti mit 304,773 mph (490,484 km/h) einen neuen TÜV-zertifizierten Geschwindigkeitsrekord auf.

„Mit diesem neuen Rekord betreten wir erneut absolutes Neuland. Nie zuvor hat ein Serienhersteller diese Geschwindigkeit erreicht“, so Stephan Winkelmann, Bugatti-Präsident. Le-Mans-Gewinner und Bugatti-Testfahrer Andy Wallace erreichte die Spitzengeschwindigkeit von exakt 490,484 km/h (304,773 mph) auf der Test- und Prüfstrecke in Ehra-Lessien/Niedersachsen. „Eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Eigentlich unvorstellbar, dass ein Auto das schafft “, sagt Andy Wallace nach vollbrachter Tat. Er tastete sich ab 300 km/h in 50-km/h-Schritten an den Top-Speed heran, um zu sehen, ob alle Bedingungen stimmen und der Chiron optimal beim Auf- und Abtrieb ausbalanciert ist.

Der Ablauf

Nach einer Runde beschleunigte Andy Wallace aus der Nordkurve heraus auf 200 km/h. Um auf der dann 8,8 Kilometer langen Geraden auf Höchstgeschwindigkeit zu gelangen. Bei einem genau definierten Bremspunkt verzögerte er den Chiron wieder auf 200 km/h, um durch die Südkurve zu fahren. Dafür hatte er zwei Kilometer Platz. „Ab dem Start habe ich Vollgas gegeben, ungefähr 70 Sekunden lang. Wichtig war, dass ich ab 200 km/h aus der Kurve raus bin, um auf der Geraden die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das verlangt höchste Konzentration“, sagt der neue Rekordhalter.

Der Weltrekord-Chiron

Für den Weltrekord bereitete ein Team aus verschiedenen Fachbereichen ein Vorserienfahrzeug eines Bugatti Chiron Derivats vor. Neben aerodynamischen Verbesserungen legten die Spezialisten großen Wert auf Sicherheit. Andy Wallace wurde von Sechs-Punkt-Gurten festgehalten, eine zusätzliche Sicherheitszelle schützte ihn außerdem.

Die schon beim Chiron verwendeten Michelin-Hochgeschwindigkeitsreifen wurden nochmals verstärkt um den 5300 G Stand zu halten und trotzdem die Straßenzulassung zu behalten. Denn in einer Minute drehen sich die Reifen bis zu 4.100 Mal. Bei aufwändigen Prüfstandtests in den USA wurden die Reifen bis zu einer Geschwindigkeit von bis zu 511 km/h getestet. Erst direkt vor der Rekordfahrt bekam der Supersportler die optimierten Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen montiert. Auf dem Prüfstand testeten die Bugatti-Ingenieure vorab bei verschiedenen Manövern die Leistung des Motors sowie das Zusammenspiel von Motor, Getriebe und Fahrwerk.

Die Strecke

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Ehra-Lessien liegt 50 Meter über Normalnull. Fast auf Meeresspiegel-Niveau. Im Gegensatz zu höhergelegenen Hochgeschwindigkeitsstrecken das aber für Nachteile. Durch die höhere Luftdichte muss das Fahrzeug mehr Kraft aufbringen. Dennoch entschied sich das Team für die Versuchsstrecke in Ehra-Lessien.

Die Rekordfahrt zeichnete eine verplombte GPS-Box auf. Das Zertifikat stellte die SGS-TÜV Saar aus. Damit steht seit August 2019 fest: Bugatti ist als erster Hersteller mit 304,773 mph schneller als 300 mph gefahren.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp