Bugatti Chiron Pur Sport – Premiere in London

Der Bugatti Chiron Pur Sport, feiert als „Bugatti Sur Mesure“ Kunden-Individualkonzept seine Premiere beim Salon Privé in London. Vom 21-23 April. Das Konzept des Chiron Pur Sport orientiert sich am Erbe von Louis Chiron und bringt neben neuen Außenfarben auch etliche individuell maßgeschneiderte Styling-Details für innen und außen.

Alles ist dabei auf exzellente Ausführung in traditioneller Handwerkskunst und höchster Qualität ausgerichtet. Mit der Expertise erfahrener Designer und Ingenieure reagiert man auf die steigende Anzahl hoch individueller Kundenwünsche in Design, Materialien und Farbgebung.

Hommage an Louis Chiron

Louis Chiron ist einer der legendären Bugatti-Rennfahrer mit unzähligen Siegen. Einer der eindrucksvollsten Siege war der beim französischen Grand Prix 1932. In einem Bugatti Typ 51 mit der Nummer 32. Diese Zahl – komplett handgemalt – ist eines der Gestaltungs-Details des Bugatti Chiron Pur Sport, der in London seine Premiere feiert. Die Außenfarben sind eine Hommage an die Lackierung der Bugatti-Boliden der 20er und 30er Jahre.

Auch das „EB“-Emblem findet sich wieder. Etwa am Lenkrad oder in die Türinnenverkleidung gestickt. Die Zahl 32 und der Begriff „Grand Prix“ ziehen sich durch das ganze Interieur. So unter anderem an der Mittelkonsole, den Kopfstützen und der Einstiegsbeleuchtung.

1.500 PS

Befeuert wird der Chiron Pur Sport von einem 8.0 Liter W16 Motor mit 1.500 PS und einem Drehmoment von 1.600 Nm. In Kombination mit einem um 15 % verkürztem Übersetzungsverhältnis schafft er die 100 km/h in 2,3 Sekunden und erreicht nach 5,5 Sekunden die 200 km/h. Die 300km/h-Schallmauer fällt in unter 12 Sekunden.

So bringt H.R. Owen Bugatti mit dem Bugatti Chiron Pur Sport eine neue Facette im Bereich der Sammlerstücke und Supersportwagen – und einen neuen Bugatti-Meilenstein.

