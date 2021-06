Bugatti Chiron Super Sport – Luxus und Speed

Ein Synonym für Luxus und Speed ist der Bugatti Chiron Super Sport. „Wir folgen damit unserer langen Tradition und kombinieren extreme Hochgeschwindigkeit mit absolutem Luxus,“ sagt auch Bugatti-Präsident Stephan Winkelmann. Mehr Komfort und Eleganz bei noch mehr Leistung und höherer Geschwindigkeit, lautete das Credo für den Gran Turismo.

Beeindruckende Leistungsdaten

Die Leistung des 8,0-Liter-W16-Motors hat Bugatti um 100 PS auf 1.600 PS/1176 kW angehoben. Auch die Höchstdrehzahl steigt um 300 Umdrehungen auf 7.100 Touren. Das Drehmoment von 1.600 Newtonmeter liegt jetzt von 2.000 bis 7.000 Umdrehungen an. Bisher nur bis 6.000 Umdrehungen. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe schaltet unter Volllast und voller Beschleunigung erst bei 403 km/h vom sechsten in den siebenten Gang.

Von null auf 200 km/h beschleunigt der Chiron Super Sport in 5,8 Sekunden, auf 300 km/h in 12,1 Sekunden. Und damit um sieben Prozent schneller als das Grundmodell. Turbolader, Ölpumpe und Zylinderkopf mit Ventiltrieb passten die Ingenieure an die gestiegene Leistung an. Ebenso wie Getriebe und Kupplung. Das Fahrzeuggewicht hat man um 23 Kilogramm gesenkt, die Aerodynamik optimiert.

Form Follows Performance

Für die Karosserie des Chiron Super Sport entwickelt Bugatti ein neues Fahrzeugdesign mit optimierter Aerodynamik. Der neue Chiron Super Sport ist eine kompromisslose Reinkarnation des Bugatti Design Mantras „Form Follows Performance“. Jeder Zentimeter – vom Frontsplitter bis zum Heckdiffusor – ist auf Hochgeschwindigkeit ausgelegt.

Bei über 420 km/h muss ein Fahrzeug viel Abtrieb bieten. Und gleichzeitig einen möglichst geringen Luftwiderstand. „Unser Ziel war es, ihn für die Höchstgeschwindigkeit neutral abzustimmen und gleichzeitig so strömungsgünstig wie möglich zu formen“, so Frank Heyl, stellvertretender Design-Direktor bei Bugatti. Die Auftriebskräfte, die auf die Karosserie bei 440km/h wirken, sind enorm. Um dem entgegenzuwirken und die Kräfte genau auszubalancieren, erzeugt die Außenhaut des Chiron Super Sport einen massiven Abtrieb.

Longtail begünstigt Aerodynamik

Mit dem verlängerten Heck, dem Longtail, erhält der Chiron Super Sport eine ganz eigenständige Ästhetik. Optional streckt ein neuer horizontal verlaufender Farbsplit die Proportion des Chiron Super Sport optisch noch weiter. Er lässt den Wagen dadurch noch flacher erscheinen. Aerodynamisch hält das um etwa 25 Zentimeter längere Heck die Laminarströmung so lange wie möglich an der Karosserie. Dazu vergrößerten die Designer den Querschnitt des Diffusors. So rückt die Abrisskante des Diffusors weiter nach oben. Das Abrissgebiet am Heck wird um 44 Prozent minimiert.

Damit reduziert sich der dort entstehende Sog und somit der Windwiderstand entscheidend. Der bremst das Fahrzeug ab. Willkommener Nebeneffekt: Das Heck erhält noch bessere Proportionen. Es wirkt sowohl breiter als auch näher am Boden. So vereint der Bugatti Chiron Super Sport Luxus und Speed in Perfektion.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp