Bugatti Divo 1, der Letzte

Der letzte von 40 Bugatti Divo 1 verlässt das Atelier in Molsheim. Und Bugatti bringt sich in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Rimac ein (wir berichteten). Zwei Meilensteine in der über 110jährigen Geschichte der französischen Luxusmarke. Bei Bugattis erstem Coachbuilding-Projekt des 21. Jahrhundert ist die dreijährige Entwicklungs- und Produktionszeit jetzt zu Ende.

Der Bugatti Divo 1 unterscheidet sich optisch und technisch vom Chiron. Er wirkt dank seiner schlankeren Seitenlinie flacher und sportlicher. Zusätzliche Lufteinlässe und LED-Scheinwerfer mit Boomerang-Tagfahrleuchten verstärken diese Optik. Am Heck dominiert eine komplexe 3-D-Heckleuchte als Teil des Heckgitters. Ein hochgezogener Diffusor unterstützt die Breitenwirkung am Heck. Als Antrieb dient der 8,0-Liter-W16-Antrieb mit 1.500 PS.

Der letzte Bugatti Divo 1 beweist auch das Gespür seines Besitzers für Tradition. Die Hauptfarbe „Bugatti EB 110 LM Blue“ erinnert an den letzten offiziellen Le-Mans-Werksrennwagen von Bugatti, den „Blue Carbon“. Der Name Divo leitet sich vom französischen Piloten und Rennfahrer Albert Divo ab. Der fuhr innerhalb von 20 Jahren reihenweise Siege für Bugatti ein. Darunter bei sechs Grand-Prix-Rennen und zweimal auf der Targa Florio.

