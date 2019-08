Bulli 6.1 – Digital, Online & Upgrade

Der Bulli. Rund zwölf Millionen Mal in aller Welt verkauft. In Generation 6 angekommen gibt sich der Bulli 6.1 informiert auf Wunsch komplett digital, online, hat teilautomatisierte Fahrfunktionen, erhält ein Upgrade der Ausstattungen und ein Update des Designs.

Immer online

Volkswagen Nutzfahrzeuge vernetzt den Bulli 6.1 stärker denn je. Die Instrumententafel des Bulli 6.1 wird erstmals mit volldigitalen Instrumenten angeboten. Dem „Digital Cockpit“. Auf derselben Sichtachse schließen sich die neuesten Systeme des „Modularen Infotainmentbaukastens“ (MIB2, MIB3) an. Digital Cockpit und Infotainmentsystem bilden zusammen eine neue digitale Architektur. Alle Infotainmentsysteme sind mit einer Online-Connectivity-Unit (OCU) verbunden. Die Online-Anbindung ermöglicht den Einsatz völlig neuer Technologien – etwa eine natürliche Sprachsteuerung. „Hey Volkswagen“ reicht, schon hört der T6.1 genau zu. Der Bulli 6.1 erschließt mit der natürlichen Sprachsteuerung eine neue intuitive Ebene der Bedienung.

Hohe Alltagstauglichkeit

Die Instrumententafel hat ein zusätzliches Ablagefach vor dem Fahrer. Und eine nun größeres, offenes Staufach und eine zusätzliche Ablage vor dem Beifahrer. Neu auch die Cupholder im Bereich der A-Säulen, größere Smartphone-Ablage mit (optionaler) induktiver Schnittstelle zum Laden. Neu konzipiert auch die Lenkräder. Im neuen Multifunktionslenkrad gibt es die Taste „View“. –der Fahrer kann mit einem Klick zwischen verschiedenen Display-Konfigurationen des Digital Cockpit wechseln.

Komfortabel & sicher

Die Kombination aus elektromechanischer Servolenkung, Fahrdynamikregelsystemen und angepasster Fahrwerkabstimmung kennzeichnet den T6.1. Ein deutliches Plus an Handlichkeit und Fahrspaß, wobei er – auch auf längeren Strecken – den gewohnt hohen Fahrkomfort bietet.

Das Spektrum neuer Systeme durch ergänzt die Verkehrszeichenerkennung. Fürs manuelle Rangieren hat man den Flankenschutz aus dem Crafter für den T6.1 adaptiert. Er reduziert mit Ultraschallsensoren das Risiko von Beschädigungen. Vor Unfällen beim Zurücksetzen schützt der Ausparkassistent. Serienbestandteil ist auch der neue Seitenwindassistent. Er stabilisiert den Bulli automatisch, wenn der seitliche Wind zum Sturm wird. Ebenfalls neu: das optionale ACC hat in Verbindung mit DSG eine Stop-and-Go-Funktion. So fährt der Bulli 6.1 automatisch wieder an, sobald der vorausfahrende Wagen wieder beschleunigt.

Hochmoderne TDI

Hochmoderne Dieselmotoren besorgen den Vortrieb. Die effizienten Turbodieseldirekteinspritzer (TDI) gibt es in den Leistungsstufen 66 kW/90 PS, 81 kW/110 PS, 110 kW/150 PS und 146 KW/199 PS. Ab 150 PS können die TDI mit Allradantrieb kombiniert werden. Alle Bulli 6.1 TDI erfüllen die neueste Abgasnorm Euro 6d TEMP-EAVP.

Vier Grundmodelle

Das Programm des Allrounders gliedert sich in die vier Grundmodelle Multivan 6.1, Caravelle 6.1, Transporter 6.1 und California 6.1. Der Multivan 6.1 ist der Van für die Familie und das Business. Auf Personenbeförderung spezialisiert ist der Caravelle. Mit bis zu neun Sitzen und mit zwei Radständen (3.000 mm und 3.400 mm) lieferbar. Handwerker und Unternehmen finden mit dem Transporter maßgeschneiderte Lösungen. Als Kastenwagen, Kombi, Pritschenwagen (Einzel- & Doppelkabine) und Fahrgestell (ebenfalls Einzel- und Doppelkabine). Auch hier stehen die zwei Radstände von 3.000 mm und 3.400 mm zur Wahl. Kultstatus genießt seit mehr als 30 Jahren das Reisemobil California. Zur Markteinführung des Bulli 6.1 werden zuerst der Multivan 6.1, der Caravelle 6.1 sowie – als Kastenwagen und Kombi – der Transporter 6.1 durchstarten.

Der Vorverkaufsstart der T-Reihe Generation 6.1 (Transporter, Caravelle, Multivan und California) ist in Österreich für Anfang Oktober geplant. Die Markteinführung für Anfang November 2019. Die Preise stehen aktuell noch nicht fest. Voraussichtlich startet aber der T6.1 Kastenwagen als Entry mit 66 kW/90 PS TDI ab ca. 23.500 Euro exkl. MwSt./ab ca. 28.000 Euro inkl. MwSt.

