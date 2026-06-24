Bulli-Faszination ohne Grenzen – Oldendorf – Mekka der luftgekühlten Volkswagen

Bulli-Faszination ohne Grenzen – Oldendorf – Mekka der luftgekühlten Volkswagen. Vom ältesten zugelassenen Bulli der Welt bis zum spektakulären Schienenfahrzeug KLV 20: Als sich wieder Tausende Volkswagen-Enthusiasten in Hessisch Oldendorf trafen, wurde die niedersächsische Kleinstadt erneut zum Zentrum der internationalen Oldtimer-Szene.

Das 9. Internationale Volkswagen Veteranen Treffen galt einmal mehr als eines der bedeutendsten Events für luftgekühlte Volkswagen weltweit und zog Besucher aus allen Kontinenten an.

Wer an diesen Tagen durch die Straßen von Hessisch Oldendorf schlenderte, begegnete nicht nur seltenen Fahrzeugen, sondern auch bewegenden Geschichten. Das Treffen war weit mehr als eine klassische Oldtimer-Veranstaltung. Es war ein Wiedersehen einer weltweiten Gemeinschaft, die eine gemeinsame Leidenschaft verband: der Volkswagen Käfer und vor allem der Bulli in all seinen Facetten.

„Sofie“ erzählte die Anfänge der Bulli-Erfolgsgeschichte

Zu den absoluten Höhepunkten zählte der T1-Kastenwagen „Sofie“. Der im August 1950 produzierte Bulli war der 1.880. jemals gebaute Transporter und galt als ältester zugelassener Bulli der Welt. Nur wenige Monate nach dem Produktionsstart in Wolfsburg entstanden, verkörperte er die Anfänge einer Fahrzeuglegende, die bis heute Menschen auf der ganzen Welt begeistert.

Nicht minder beeindruckend präsentierte sich der Schienen-Bulli KLV 20. Das außergewöhnliche Fahrzeug war in den 1950er-Jahren für die Deutsche Bundesbahn entwickelt worden und wurde lediglich 31 Mal gebaut. Seine Besonderheit: Mithilfe einer hydraulischen Vorrichtung konnte sich der Bulli drehen und selbstständig wieder auf die Schienen setzen. Ein faszinierendes Beispiel für die technische Kreativität jener Zeit.

Ebenfalls zu sehen waren ein T1-Campingwagen von 1962, der den Bulli als Symbol für Freiheit und Abenteuer verkörperte, sowie der legendäre Plattenwagen von 1946. Dieses improvisierte Transportfahrzeug galt als ideeller Vorläufer des Bulli und entstand unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im Werk Wolfsburg für innerbetriebliche Transportaufgaben. Eine originalgetreue Rekonstruktion war erst 2023 fertiggestellt worden und machte die frühen Wurzeln von Volkswagen Nutzfahrzeuge wieder erlebbar.

Von Malaysia nach Niedersachsen

Die internationale Bedeutung des Treffens zeigte sich nicht nur an der Vielfalt der Fahrzeuge, sondern auch an den Besuchern. Besonders beeindruckend war die Reise des Teams „Trip4Trees“ aus Malaysia. Die Bulli-Enthusiasten legten mehr als 20.000 Kilometer auf eigener Achse zurück, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Ihre außergewöhnliche Anreise stand sinnbildlich für die globale Anziehungskraft des Veteranentreffens.

Alle vier Jahre verwandelte sich Hessisch Oldendorf in einen Treffpunkt für Menschen aus Europa, Amerika, Asien und vielen weiteren Regionen. Hier wurden Erfahrungen ausgetauscht, seltene Fahrzeuge präsentiert und Freundschaften gepflegt, die oft über Jahrzehnte gewachsen waren.

Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft

Doch das Treffen blickte nicht nur zurück. Volkswagen Nutzfahrzeuge schlug mit dem aktuellen ID. Buzz bewusst die Brücke in die Zukunft. Im Rahmen der Initiative „#BULLILOVEstories“ erzählten Bulli-Besitzer aus aller Welt ihre ganz persönlichen Geschichten – von großen Reisen bis zu unvergesslichen Momenten mit ihrem Fahrzeug. Die emotionalen Videoporträts zeigten, dass die Faszination Bulli auch im Zeitalter der Elektromobilität nichts von ihrer Strahlkraft verloren hatte.

Passend dazu präsentierte Volkswagen in der sogenannten California-Welt moderne Reisemobile und digitale Services rund ums mobile Reisen. Besucher konnten sich über aktuelle California-Modelle informieren und erleben, wie Apps und vernetzte Funktionen das Camping-Erlebnis von heute prägten.

Ein weiterer Anziehungspunkt war der große Teilemarkt. Hier wurden seltene Originalteile, historisches Zubehör und begehrte Raritäten gehandelt. Für viele Besucher gehörte die Schatzsuche zwischen den Ständen ebenso zum Erlebnis wie die Begegnungen mit Gleichgesinnten. Selbst für das leibliche Wohl war gesorgt: Der VW Currywurst-Bulli servierte die legendäre Volkswagen Currywurst, die längst Kultstatus erreicht hatte.

Was Hessisch Oldendorf letztlich so besonders machte, waren jedoch nicht allein die Fahrzeuge. Es waren die Geschichten dahinter, die Leidenschaft der Besitzer und das unverwechselbare Knattern luftgekühlter Motoren. Das Veteranentreffen zeigte eindrucksvoll, warum der Bulli seit mehr als 75 Jahren weit mehr ist als nur ein Transporter: Er war und ist ein Symbol für Freiheit, Gemeinschaft und die verbindende Kraft gemeinsamer Begeisterung.