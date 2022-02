Bundesheer testet Hyundai Nexo

Das Bundesheer testet jetzt die umweltfreundlichen Hyundai Nexo im Alltag. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übergab die fünf mit Wasserstoff betriebenen Hyundai Nexo an Soldatinnen und Soldaten in der Roßauer-Kaserne.

„Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein wesentliches Ziel der Bundesregierung. Auch das Bundesheer leistet seinen Beitrag dazu, um gemeinsam die festgelegten Klimaziele bis 2024 zu erreichen. Mit der Erprobung von Wasserstoffautos in der Verwaltung setzen wir nun – nach dem Einsatz von Elektrofahrzeugen – den nächsten Schritt im Kampf gegen den Klimawandel“, so Ministerin Klaudia Tanner.

Wasserstoffantrieb für die Verwaltung

Das Bundesheer testet die fünf Hyundai Nexo Wasserstoff­-Elektrofahrzeuge. Sie kommen im Verwaltungsalltag zum Einsatz und werden dabei einer Flotten­erprobung unterzogen. Ziel: Das Bundesheer evaluiert, welche Maßnahmen bezüglich des Tankens von Wasserstoff und der Wartung der Brennstoffzelle erforderlich sein könnten. Aber auch die Vereinbarkeit der Eigenheiten von Wasserstoff-Elektrofahrzeugen mit dem militärischen Dienstalltag. Davon abgeleitet kann man dann speziell für den sicheren Fahrbetrieb im Bundesheer verfasste Richtlinien erstellen. Daneben erprobt das Bundesheer auch die Technik und die Integration von Wasserstofffahrzeugen in sein Fahrten- und Transportmanagement.

Das Erprobungsfahrzeug

Der Hyundai Nexo ist mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenmotor ausgestattet, der Strom erzeugt indem sich Wasserstoff mit Sauerstoff verbindet. Das einzige Nebenprodukt dieser Reaktion ist Wasserdampf. Mit dem erzeugten Strom wird ein 120 kW/163 PS starken Elektromotor angetrieben. Der liefert einen maximalen Drehmoment von 395 Newtonmeter.

„Seit 2014 leisten wir mit den Hyundai Wasserstoff-Elektrofahrzeugen Pionierarbeit am österreichischen Markt. Als Beitrag zur künftigen CO 2 -Neutralität. Die Auslieferung der 5 Hyundai Nexo an das Bundesheer kann man als absoluten Höhepunkt bezeichnen. Es freut uns sehr, dass unsere Produkte und vor allem die Wasserstofftechnologie vom Bundesheer im Langzeittest umfänglich geprüft werden. Denn Technologieoffenheit ist unabdingbar für die Erreichung der Klimaziele,“ so Roland Punzengruber, GF der Hyundai Import GmbH.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp