BYD Atto 2 DM-i Hybrid – Kompakter Allrounder mit Reichweite

BYD Atto 2 DM-i Hybrid – Mit dem neuen 2er DM-i erweitert man sein beliebtes Kompakt-SUV-Portfolio um einen besonders effizienten Plug-in-Hybrid. Die neue „Super-Hybrid“-Variante soll, so BYD, klassische Reichweitenängste bei E-Autos beseitigen und gleichzeitig den Fahrspaß eines elektrischen Antriebs bieten.

Äußerlich unterscheidet sich der Hybrid-Atto kaum vom vollelektrischen Modell, wirkt aber durch subtile Details eigenständig: Unter anderem gibt es einen etwas größeren Kühlergrill, eine veränderte Frontschürze und neu gestaltete Zierakzente an der Heckklappe. Innen verspricht BYD hochwertige Verarbeitung, eine moderne Konnektivität und eine Sprachsteuerung mit KI-Unterstützung.

Laut Hersteller bietet der Atto 2 DM-i eine rein elektrische Reichweite von bis zu 90 Kilometer – ein Wert, der in dieser Klasse besonders großzügig ausfällt Interessanterweise erreicht der Hybrid im Gesamtbetrieb eine beeindruckende Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern, was ihn auch für längere Strecken attraktiv macht. Beim Kraftstoffverbrauch gibt BYD sehr niedrige Werte an: Nur 1,8 l/100 km im gewichteten Durchschnitt, eine Zahl, die zeigt, wie effizient der Verbrenner in Zusammenarbeit mit dem Elektroantrieb arbeitet.

Antrieb & Alltagstauglichkeit

Technisch basiert der DM-i-Antrieb auf dem bewährten BYD-Konzept „Dual Mode intelligent“: Ein Elektromotor wird mit einem Verbrenner kombiniert, dazu kommt eine Batterie, die für die elektrische Reichweite zuständig ist. Laut Informationen von BYD wird es zwei Versionen des Atto 2 DM-i geben, die sich in Batteriegröße und Leistungskennzahlen unterscheiden sollen.

Gerade im Pendelverkehr oder bei täglichen Kurzstrecken dürfte vielen Fahrern die E-Reichweite von 90 km ausreichen. Gleichzeitig kann man mit dem Verbrenner längere Fahrten machen, ohne ständig laden zu müssen. Ein kombiniert hoher elektrischer Anteil sorgt dafür, dass der Verbrauch dennoch niedrig bleibt. Zusätzlich profitiert man von einer sehr großen Gesamtreichweite, die Reisefreiheit verspricht. Der Atto 2 DM-i soll schon im ersten Quartal 2026 in Europa, also auch in Österreich, auf den Markt kommen. Offizielle Preise wurden bislang noch nicht endgültig kommuniziert, man will sie kurz vor dem Marktstart ankündigen.

Die Bewertung: Mit dem Atto 2 DM-i bringt BYD einen Hybrid ins hart umkämpfte Kompakt-SUV-Segment, der sowohl für Pendler als auch für Vielfahrer attraktiv sein könnte: Die rein elektrische Reichweite deckt viele Alltagsstrecken ab, der Verbrenner sichert Flexibilität bei Langstrecken. Die niedrigen Verbrauchswerte sprechen für Effizienz, das dezente, aber eigenständige Design für gute Integration ins bestehende Modellportfolio. Sollte der Preis im angekündigten Rahmen liegen, könnte der Atto 2 DM-i ein sehr interessantes Angebot im europäischen Markt sein.