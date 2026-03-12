BYD Atto 2 DM-i – Kampfansage im C- SUV-Segment

BYD Atto 2 DM-i – Kampfansage im C- SUV-Segment – Mit dem kompakten Plug-in-Hybrid erweitert BYD sein SUV-Angebot um ein effizientes Modell mit hoher elektrischer Reichweite, moderner Technik und Langstreckentauglichkeit. Mit dem BYD Atto 2 DM-i erweitert der chinesische Hersteller BYD sein europäisches Portfolio um ein weiteres elektrifiziertes SUV. Das kompakte Modell setzt auf die markentypische DM-i-Technologie und verbindet elektrisches Fahren im Alltag mit der Langstreckentauglichkeit eines Hybridantriebs.

Optisch orientiert sich der Atto 2 an der aktuellen Designsprache der Marke. Eine klar gezeichnete Front mit schmalen LED-Scheinwerfern, eine markante Schulterlinie und ein aufgeräumtes Heck sorgen für einen modernen, fast schon futuristischen Auftritt. Mit seinen kompakten Proportionen richtet sich das SUV vor allem an urbane Käufer, die ein vielseitiges Fahrzeug für Alltag und Freizeit suchen.

Motorenduo & Batterie

Der technische Mittelpunkt ist das neu entwickelte DM-i-Hybridsystem. Dabei arbeitet ein effizienter 1,5-Liter-Benzinmotor mit einem kräftigen Elektromotor zusammen. Anders als bei klassischen Hybriden übernimmt der Elektromotor einen Großteil des Vortriebs, während der Verbrenner häufig nur als Generator arbeitet. Das sorgt für eine besonders leise und effiziente Fortbewegung – vor allem im Stadtverkehr.

Dank der integrierten Batterie sind auch längere Strecken rein elektrisch möglich. Für Pendler bedeutet das: Viele Alltagswege lassen sich lokal emissionsfrei zurücklegen, ohne auf die Flexibilität eines Verbrennungsmotors verzichten zu müssen. Gleichzeitig ermöglicht das System eine Gesamtreichweite von über 1.000 Kilometern.

Innenraum & Platzangebot

Im Innenraum setzt man auf ein modernes, digital geprägtes Cockpit. Ein groß dimensioniertes Touchdisplay bildet das Zentrum der Bedienung und bündelt Navigation, Konnektivität sowie Fahrzeugfunktionen. Hochwertige Materialien, ein großzügiges Platzangebot und zahlreiche Fahrerassistenzsysteme sollen den Atto 2 zu einem komfortablen Begleiter im Alltag machen.

Ein technisches Highlight ist die hauseigene Blade-Battery. Sie gilt als besonders sicher und langlebig und lässt sich platzsparend in die Fahrzeugstruktur integrieren. Dadurch bleibt trotz Hybridtechnik ausreichend Raum für Passagiere und Gepäck.

Ergodessen: Mit dem Atto 2 DM-i verfolgt BYD eine klare Strategie: Der Plug-in-Hybrid soll als Brückentechnologie dienen – für Kunden, die elektrisches Fahren erleben möchten, aber noch nicht vollständig auf ein reines Elektroauto umsteigen wollen.

Datencheck: BYD Atto 2 DM-i

Motor: 1,5-Liter Benzer + Elektromotor

Antrieb: Plug-in-Hybrid (DM-i)

Systemleistung: 160–200 PS

Batterie: BYD Blade Battery

E Reichweite: bis etwa 100 km lt WLTP

Gesamtreichweite: 1.000 km +

Getriebe: e-CVT

Länge: 4,3 Meter

Preise ab 25.480.–