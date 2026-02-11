BYD ATTO 3 EVO – Neue Maßstäbe oder doch nur ein Update? Mit dem Vorgänger hat sich BYD hierzulande bereits einen Namen gemacht. Nun legt der Hersteller nach: Der neue ATTO 3 EVO soll in der Klasse der elektrischen C-Segment-SUVs vor allem in puncto Sicherheit, Konnektivität und Serienausstattung neue Standards setzen. Das Versprechen diesmal null Kompromisse bei der Sicherheit – kombiniert mit moderner Technologie und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Mittelpunkt des Innenraums steht dabei das neue 15,6-Zoll-Zentraldisplay – laut Hersteller das größte Touchscreen-Format im Segment. Das drehbare Display fungiert als Schaltzentrale für Navigation, Kommunikation, Entertainment und Fahrzeugeinstellungen. Erstmals sind umfassende Google-Funktionen direkt integriert: Google Maps für Echtzeitnavigation, der Google Play Store mit speziell für Fahrzeuge optimierten Apps sowie der Google Assistant. Der KI-gestützte Sprachassistent arbeitet mit einem Cloud-basierten Large-Language-Model (LLM) und versteht komplexe Befehle in natürlicher Sprache. Navigation, Klimaeinstellungen oder Medienauswahl lassen sich so intuitiv steuern, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Ergänzt wird das digitale Erlebnis durch ein 8,8-Zoll-Digitalinstrument hinter dem Lenkrad, das alle fahrrelevanten Informationen übersichtlich darstellt.

Alltagstauglichkeit & Innovation

Neben Konnektivität setzt der ATTO 3 EVO auf praktische Features für den täglichen Einsatz. Der Zugang zum Fahrzeug erfolgt optional via NFC über Smartphone oder Wearable. Kabelloses Smartphone-Laden mit integrierter Kühlung sorgt dafür, dass mobile Geräte auch bei längeren Fahrten leistungsfähig bleiben.

Ein besonderes Highlight ist die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Sie ermöglicht es, externe Geräte direkt über die Fahrzeugbatterie mit Strom zu versorgen. Ob E-Bike-Ladegerät, Kaffeemaschine, Kompressor oder mobiles Kochgerät – der ATTO 3 EVO wird damit zur mobilen Energiequelle. Gerade für Outdoor-Fans oder längere Roadtrips eröffnet diese Technologie neue Möglichkeiten. Dezente Ambientebeleuchtung im Innenraum schafft zudem eine moderne Atmosphäre und unterstreicht den hochwertigen Anspruch des SUV.

Sicherheitsanspruch ohne Kompromisse

Sicherheit steht im Zentrum der Modellstrategie. Die sogenannte Cell-to-Body-Konstruktion – bei der die Batterie strukturell in die Karosserie integriert ist – sorgt für zusätzliche Stabilität und verbesserte Crash-Performance. Hinzu kommt ein umfassendes Paket an Fahrerassistenzsystemen. Insgesamt sieben Airbags – darunter ein Mittelairbag zwischen Fahrer und Beifahrer – erhöhen das Sicherheitsniveau.

Zwei Varianten, klare Struktur

Die Ausstattungsstruktur bleibt bewusst übersichtlich. Angeboten werden zwei Versionen: Design und Ecellence. Der wesentliche Unterschied liegt in Leistung, Performance und Antrieb.

Bereits die Version Design überzeugt mit umfangreicher Serienausstattung. Dazu gehören 15,6-Zoll-Touchscreen-Infotainment 8,8-Zoll-Digitalinstrument, 4 USB-C-Anschlüsse (2x 60 Watt, 2x 18 Watt), kabelloses Smartphone-Laden mit Kühlung, 360°-Kamera mit vorderen und hinteren Parksensoren, effiziente Wärmepumpe, 18-Zoll-Leichtmetallräder, elektrisch verstellbare und beheizbare Vordersitze und last but not least eine Ambientebeleuchtung.

Die Version Exellence geht noch einen Schritt weiter. Neben Allradantrieb und höherer Performance bietet sie zusätzliche Komfortmerkmale wie ein Head-up-Display, beheizbare Rücksitze sowie ein Panorama-Glasschiebedach mit elektrischem Sonnenrollo. Ein Ausstattungspaket, das in dieser Fahrzeugklasse durchaus Seltenheitswert hat.

Individualisierung und Marktposition

Beide Varianten sind in sechs Außenfarben sowie zwei Innenraumfarben erhältlich und erlauben damit eine gewisse Individualisierung.

Mit dem ATTO 3 EVO unterstreicht BYD seine Ambitionen auf dem europäischen Markt. Die Kombination aus großem Touchscreen, integrierten Google-Diensten, umfangreicher Sicherheitsausstattung und innovativen Features wie V2L positioniert das Modell als technologisch fortschrittliche Alternative im stark umkämpften C-SUV-Segment. Der Fokus auf serienmäßige Ausstattung statt langer Optionslisten könnte zudem für Transparenz sorgen – ein Aspekt, der bei vielen Kundinnen und Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Der ATTO 3 EVO präsentiert sich als konsequente Weiterentwicklung eines erfolgreichen Modells. Modernste Infotainment-Technologie, umfassende Assistenzsysteme und eine klar strukturierte Modellpalette machen das Elektro-SUV zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber im C-Segment.

Mit dem klaren Bekenntnis zu Sicherheit und digitaler Vernetzung setzt BYD ein deutliches Zeichen – und zeigt, dass Elektromobilität längst mehr ist als nur lokal emissionsfreies Fahren.