BYD baut neue PKW Fabrik in Ungarn ​

BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles kündigt die nächste Stufe seiner europäischen Strategie mit dem Bau eines brandneuen Fertigungs- und Produktionszentrums in Szeged, Ungarn an. Die Anlage wird die erste ihrer Art sein, die von einem chinesischen Automobilunternehmen in Europa gebaut wird und über eine fortschrittliche Automobilproduktionslinie verfügt. Die Fabrik wird in Etappen gebaut und soll tausende Arbeitsplätze vor Ort schaffen, die lokale Wirtschaft ankurbeln und lokale Lieferketten unterstützen.

Neue Produktionsprozesse & technologischer Austausch

Schwerpunkt dabei wird sein die eigene Technologie in noch besser automatisierte Produktionsprozesse zu integrieren und damit neue Energie zu schaffen. Der Bau dieses Produktionszentrums wird sich wohl auch positiv auf die lokale Wirtschaft auswirken, indem der technologische Austausch und die Innovation zwischen China und Ungarn zu fördern. BYD wird auch seine Expertise in integrierten vertikalen Lieferketten nutzen, um zur Schaffung eines grünen „Ökosystems“ vor Ort beizutragen. Mehr dazu auf https://www.bydauto.at/

