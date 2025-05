BYD – Beliebteste Elektroautomarke bei Privatkunden

BYD – Beliebteste Elektroautomarke bei Privatkunden – Laut Statistik Austria wurden von Jänner bis März 2025 exakt 1.427 BYD mit reinem E-Antrieb in Österreich neu zum Verkehr zugelassen. Davon entfielen laut Eurotax 653 Stück auf Privatpersonen, der Rest auf juristische Personen, Firmen und Gebietskörperschaften. Das macht BYD intern eine Verteilung von 46 zu 54 % zwischen privaten und gewerblichen Zulassungsbesitzern.

Anders ausgedrückt: Im ersten Quartal 2025 konnte BYD einen Anteil bei privaten E-Autokäufern von 14 Prozent am privaten E- Automarkt erreichen. Das wiederum adelt BYD laut Eurotax in Österreich – nach gerade einmal knapp 2,5 Jahren Marktpräsenz – vor Tesla – 13% und Renault – 12% – zur erfolgreichsten Marke im Privatkundenbereich. Danijel Dzihic, Managing Director BYD Österreich: „Ein unglaublicher Erfolg und eine wunderbare Bestätigung für unsere Positionierung und unseren Anspruch, als innovative Marke mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis im Elektrobereich zu punkten. Gerade Privatkunden sind nämlich verständlicherweise besonders preiskritisch, vergleichen intensiv Ausstattungsmerkmale und laufende Kosten, um das meiste fürs Geld rauszuholen. Hier hat BYD aktuell mit leistbarer E-Mobilität in Top-Ausstattung einfach die Nase vorn.“

Eine Pionierrolle übernimmt BYD auch in Sachen leistbares E-Auto unter 20.000 Euro: Das 3,97 m lange Modell in Österreich und ab dem 21. Mai 2025 erhältlich. Das in China unter dem Namen „Seagull“ bekannte E-Auto wurde für Europa in rund einem Dutzend Aspekte optimiert, so ist der europäische Dolphin Surf unter anderem circa 21 cm länger, besser motorisiert und ab Werk mit Rückfahrkamera, geteilter Rückbank und Co. deutlich umfangreicher ausgestattet. Da die Nennleistung je nach Variante jedoch nur 35 beziehungsweise 60 kW beziehungsweise das Leergewicht nur 1.194 bis 1.390 kg beträgt, fällt auch die motorbezogene Versicherungssteuer mit knapp 9 bis 11 Euro pro Monat sehr niedrig aus.

Die Einstiegsversion „Active“ des Dolphin Surf verfügt über eine 30 kWh große Blade Batterie und bietet eine WLTP-Reichweite von 220 km. Die beiden höheren Ausstattungsversionen „Boost“ & „Comfort“ sind hingegen mit einer 44,3 kWh großen Batterie ausgestattet und verfügen laut WLTP über eine kombinierte Reichweite von bis zu 322 km. Im reinen Stadtbetrieb – und damit genau dort, wo er seine Stärken voll ausspielt – kommt er laut WLTP sogar bis zu 507 km weit. Geladen wird AC-seitig immer mit 11 kW, am Schnelllader mit bis zu 85 kW beziehungsweise von 10 auf 80 % in 30 Minuten.

Dzihic ergänzt: „Seit einem Jahr spüren wir auf allen Kanälen das enorme Interesse an einem wirklich leistbaren E-Auto für die breite Masse. Mit dem Surf bringen wir dieses Fahrzeug jetzt auf den Markt – und das in gewohnt einzigartiger Qualität und Ausstattung und zu einem Preis unter 20.000 Euro. Mit diesem Auto beweist man den enormen Entwicklungsvorsprung und unterstreicht das Versprechen des Konzerns für Europa. Weil: Europa hat sich einen günstigen Elektrokleinwagen gewünscht, BYD hat ihn geliefert.“