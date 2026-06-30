BYD Dolphin G DM-i – Plug-in-Hybrid für unter 20.000 Euro – Elektrisches Fahren im Alltag, enorme Reichweite auf langen Strecken und ein überraschend attraktiver Einstiegspreis: Mit dem neuen BYD Dolphin G DM-i bringt der chinesische Hersteller frischen Wind in das europäische Kleinwagensegment.

Mit dem Dolphin G DM-i erweitert BYD sein Modellprogramm um den ersten Plug-in-Hybrid der Marke im europäischen B-Segment. Das kompakte Modell kombiniert moderne Hybridtechnik mit einem großzügigen Raumangebot und einer Preisgestaltung, die in dieser Fahrzeugklasse für Aufmerksamkeit sorgen dürfte. Bereits die Basisversion ist inklusive aller möglichen Boni ab 19.990 Euro erhältlich.

Neue Hybridgeneration für maximale Effizienz

Herzstück ist die neue BYD Super DM-i Technologie. Erstmals kommt in Europa die fünfte Generation des intelligenten Plug-in-Hybrid-Systems zum Einsatz. Ziel der Entwicklung war es, den Großteil aller Alltagsfahrten rein elektrisch zurückzulegen, ohne dabei auf die Flexibilität eines Verbrennungsmotors für längere Reisen verzichten zu müssen.

Je nach Ausstattungsversion ermöglicht das System eine rein elektrische Reichweite von bis zu 105 Kilometern nach WLTP. Für viele Pendler bedeutet das, den täglichen Arbeitsweg nahezu emissionsfrei zurücklegen zu können. Ist die Batterie erschöpft, übernimmt der effiziente Hybridantrieb und sorgt gemeinsam mit dem Elektromotor für eine Gesamtreichweite von mehr als 1.000 Kilometern. Damit entfällt auch auf längeren Strecken die Reichweitenangst, die viele Autofahrer bislang mit elektrifizierten Fahrzeugen verbinden.

Die Kombination aus elektrischem Antrieb im Alltag und hoher Langstreckentauglichkeit könnte den ihn besonders für Kunden interessant machen, die noch nicht vollständig auf ein reines Elektroauto umsteigen möchten.

Kompakt außen, erstaunlich großzügig innen

Mit einer Länge von 4,16 Metern gehört er zwar klar zur Kleinwagenklasse, das Platzangebot orientiert sich jedoch eher an Fahrzeugen aus dem nächsthöheren Segment. Verantwortlich dafür sind unter anderem der 2,61 Meter lange Radstand sowie die 1,83 Meter breite Karosserie.

Davon profitieren vor allem die Passagiere im Fond, die über großzügige Bein- und Schulterfreiheit verfügen. Auch beim Gepäck zeigt sich der BYD alltagstauglich: Der Kofferraum fasst bereits im Normalzustand 425 Liter und wächst bei umgeklappter Rückbank auf bis zu 1.225 Liter. Damit eignet sich der kompakte Plug-in-Hybrid nicht nur für den Stadtverkehr, sondern auch für Urlaubsfahrten oder größere Transporte.

Preislich positioniert sich BYD besonders offensiv. Während die Einstiegsversion „Active“ bereits für 19.990 Euro angeboten wird, kostet die besser ausgestattete Variante „Boost“ derzeit 23.990 Euro. Darüber rangieren die Modelle „Comfort“ für 25.490 Euro sowie die Topversion „Sport“, die ab 26.490 Euro erhältlich ist. Alle Preise verstehen sich inklusive aller möglichen Boni.

Mit diesem Preisniveau richtet sich der Hersteller gezielt an Käufer, die moderne Antriebstechnologie zu einem möglichst erschwinglichen Tarif suchen. Gleichzeitig unterstreicht BYD seinen Anspruch, sich auch auf dem europäischen Markt als ernstzunehmender Wettbewerber etablieren zu wollen.

Der Dolphin G DM-i zeigt dabei eindrucksvoll, wie sich Elektromobilität und Langstreckentauglichkeit miteinander verbinden lassen. Eine hohe elektrische Reichweite, ein großzügiges Raumangebot und ein attraktiver Einstiegspreis könnten dem neuen Plug-in-Hybrid gute Chancen im hart umkämpften Kleinwagensegment eröffnen. Gerade für Kunden, die den Umstieg auf elektrifizierte Antriebe wagen möchten, aber weiterhin maximale Flexibilität erwarten, dürfte der neue BYD eine interessante Alternative darstellen.