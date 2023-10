BYD Dolphin – Neues Volumenmodell am Start

Der chinesische Hersteller BYD stellte kürzlich in München ein weiteres Elektroauto vor. Der 4,29 Meter lange Dolphin wird von einer 60,4 kWh großen Blade-Batterie gespeist und soll eine Reichweite von bis zu 427 Kilometern haben. Den Fünftürer wird es in drei Leistungsstufen geben: 70, 130 und 150 kW. Zur Markteinführung steht allerdings nur die stärkste Version zur Verfügung, die anderen Varianten kommen 2024.

Es ist bestimmt kein Zufall, dass der E-Motor an der Vorderachse exakt die gleiche Leistung hat wie der VW ID.3. Damit erledigt das neue E-Auto aus China den Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,0 Sekunden, als Höchstgeschwindigkeit gibt BYD 160 km/h an – Basisversion mit 70-kW-Motor 150 km/h.

Soviel zu den Zahlen. Doch wie wie fühlt sich die Beschleunigung mit dem Topmodell an? Federleicht? Der Dolphin reagiert spontan und verzögerungsfrei auf Gasbefehle, wischt an der Ampel schnell davon und überzeugt auch auf Landstraße und Autobahn – zumindest bis ihn die elektronische Begrenzung einfängt. Mit vier Fahrmodi – Sport, Normal, Economy, Snow – lassen sich die unterschiedlichen Verkehrssituationen und persönlichen Vorlieben anpassen, wobei die Unterschiede nicht allzu groß ausfallen.

Fahrwerk und Federung sind ganz klar auf Komfort denn auf Sportlichkeit ausgelegt, sodass Unebenheiten in der Fahrbahn gut weggefiltert werden und lange Strecken auch auf den bequemen Sitze angenehm zu absolvieren sind. Der Fahrspaß in schnellen Kurven fällt bei einem Ora Funky Cat oder einem Elektro-Mini aber größer aus.

Am eigenwilligen Spurhalteassistenten sollte BYD noch einmal arbeiten. Wenn er das Fahrzeug beim Spurwechsel wieder in die ursprüngliche Spur zurück schubsen möchte, obwohl man vorher geblinkt hat, oder die Lenkung bei der Einfahrt in den Kreisverkehr mal kurzzeitig geraderückt, ist das alles andere als witzig.

Im ersten Quartal des nächsten Jahres folgt eine etwas kleinere Version mit 44,9-kWh-Batterie und wahlweise 70 kW (95 PS) oder 130 kW (176 PS) Leistung. Die Normreichweite wird mit 340 bzw. 310 Kilometern angegeben, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h, die maximale Ladeleistung bei 60 kW.

Der BYD Dolphin verfügt über einen 345 Liter großen Kofferraum, der auf 1310 Liter erweiterbar ist. Als Einstiegspreis für den Fünfsitzer nennt der Hersteller rund 25.000 Euro. Der Dolphin ist auch V2L-fähig und kann 3,3 kW Strom extern abgeben.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp