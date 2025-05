BYD Dolphin Surf – Surfen statt segeln

BYD Dolphin Surf – Surfen statt segeln – Er ist ab sofort bestellbar. Geliefert wird im Juni und die wichtigste Info dazu: Preislich startet bei 19.990 Euro in der Basisversion „Active“ mit 65-kW-Maschine und 30 kW-Batterie. Der LFP-Akku soll eine Reichweite von 322 Kilometer ermöglichen, die DC-Schnellladeleistung ist auf 65 kW beschränkt. Darüber rangiert die Variante „Boost“ ab 26.990 Euro mit gleicher Motorleistung, aber 43,2 Batteriekapazität und maximal 85 kW Ladeleistung. Damit sollen bis zu 507 Kilometer drin sein. Den gleichen Akku und Ladeleistung hat auch die Topversion „Comfort“, aber eine deutlich stärkere E-Maschine mit 115 kW Leistung.

Das berühmte Segeln – bergab auf Neutral sprich im Leerlauf um Reichweite zu generieren – wie es bei schwachbrüstigen E-Autos sehr oft notwendig ist scheint beim Surf nicht mehr notwendig zu sein. Serienmäßig immer an Bord sind ein Infotainmentsystem mit drehbarem 10,1-Zoll-Touch-Bildschirm, Sprachsteuerung, kabelloses Android Auto und Apple Carplay sowie ein schlüsselloser NFC-Zugang.

Zur Markteinführung bietet man das „World Car of the Year“ zu Aktionspreisen an. So die Active-Version für 19.990 Euro, die Boost-Version für 23.380 Euro und die Comfort-Version für 25.880 Euro zu haben. Wie für alle ihre Neuwagen bieten die Chinesen auch für den Dolphin Surf sechs Jahre oder eine maximale Gesamtfahrleistung von 150.000 Kilometer Garantie sowie eine achtjährige Garantie oder maximale Gesamtfahrleistung 200.000 km für die Blade-Batterie und den Elektromotor. Mehr dazu an gleicher Stelle online und am nächsten Montag auf Krone TV um 17.50