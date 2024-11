BYD für Partnerschaften bei Energiespeichern

BYD erweitert das Partnerprogramm für BYD-Energiespeicherlösungen. Im Rahmen des Programms veranstaltete man eine Partnerkonferenz bei der die Partner die Gelegenheit hatten, ihre Erfahrungen mitzuteilen, sich mit dem technischen Team auszutauschen und einen exklusiven Einblick in kommende neue Produkte und Funktionen zu erhalten.

BYD hat kontinuierlich in Forschung und Entwicklung sowie in Produktionsanlagen investiert, um sicherzustellen, dass Energiespeicherlösungen nicht nur an der Spitze der Innovationskurve stehen, sondern auch nach höchsten Sicherheitsstandards und kosteneffizient hergestellt werden“, so Yin Xiaoqiang, GM bei BYD Energy Storage. „Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Produktentwicklung ist der aktive Dialog mit unseren Partnern und Kunden. Daher sind regelmäßige Treffen mit Partnern aus dem Vertriebs- und Installationsbereich Teil unseres Partnerprogramms. Wir nehmen ihr Feedback sehr ernst und entwickeln unsere Lösungen weiter, um sie bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Anforderungen an die effiziente Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien zu unterstützen.“

Ziele & Herausforderungen

Ein wichtiges Ziel auf der Konferenz war es, Einblicke in die aktuellen Herausforderungen des Marktes zu gewinnen, mit denen die Partner konfrontiert sind, und herauszufinden, wie Energiespeicherlösungen ihnen helfen können, diese zu bewältigen:

Viele Großhändler und Installateure berichteten, dass sie derzeit bei ihren Kunden auf eine gewisse Unsicherheit stoßen, in PV und verwandte Technologien zu investieren, da der Markt momentan einen Tiefpunkt erreicht hat.

Sie bestätigten jedoch, dass Lösungen wie die Batterie Box-Serie ihnen dabei geholfen haben, Kunden zu gewinnen, da PV und Energiespeicherung zunehmend miteinander verknüpft sind.

Insbesondere im Hinblick auf Trends wie bidirektionales Laden und dynamische Strompreisgestaltung ist die hohe Ladeleistung der BYD BatteryBox-Systeme sehr vorteilhaft.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Konferenz exklusive Einblicke in zukünftige Produkte und neue Funktionen des Energiespeicher-Portfolios gegeben. Im Anschluss an die Nutzerkonferenz und die Besichtigung der BYD-Hauptniederlassung hatten die Partner die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen einer der modernsten Produktionsanlagen zu werfen. Der Industriepark in Nanning ist seit Mai 2023 auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Energiespeicherzellen und -systemen spezialisiert – vom Rohstoff bis zum Endprodukt – und umfasst eine Produktionsstätte mit einer Kapazität von 55 GWh für Energiespeicherzellen und -systeme.

