BYD – Han EV nach Europa?

Der chinesische Automobilhersteller BYD hat angekündigt, seine Elektrolimousine Han EV auch nach Europa zu bringen.

Die Limousine soll eine Normreichweite von rund 600 Kilometern haben und in vier Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. Sie gilt als Konkurrenz zum Tesla Modell 3. Der Han EV wird laut Hersteller Ende nächsten Monats zunächst in China auf den Markt kommen. Für Europa wird ein Preis zwischen 45.000 Euro und 55.000 Euro angepeilt. Wann die Markteinführung in Europa geplant ist, ist noch nicht bekannt.

