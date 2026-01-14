BYD mit stärkstem Wachstum im Jahr 2025

BYD mit stärkstem Wachstum im Jahr 2025 – Im dritten Jahr verzeichnete BYD Österreich wiederum 75 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Seal U DM-i war sogar der erfolgreichste PHEV-Pkw am Markt. 2026 startet der Ausbau des 1000-kW Ladenetzwerks und Kindergärtnerinnen, PflegerInnen und Co erhalten Fahrzeuge zum Großkundenpreis.

Mit einer Steigerung bei den Neuzulassungen von 75 Prozent war man in Österreich im vergangenen Jahr erneut die am stärksten wachsende Marke unter den Top-35-Marken Österreichs. Konkret wurden 2025 fast 7.000 BYDs zugelassen, was einer Steigerung von knapp 3.000 Fahrzeugen gegenüber 2024 entspricht. Danijel Dzihic, Managing Director BYD Austria: „Mit den 7.000 Einheiten sind wir super zufrieden, weil wir damit de facto im dritten Jahr endgültig in Österreich angekommen sind. Heuer wollen wir bei den Neuzulassungen erstmals fünfstellig werden und den letzten Schritt zur echten Volumenmarke machen. Beim Erreichen dieses Ziels werden uns unsere 50 Händler-Standorte, der Produktionsstart in Ungarn im 2. Quartal mit dem Stahl von der voestalpine und das weiterwachsende Modellportfolio Rückenwind verleihen.“

Wertschätzung für Sstemrelevante Personen

Dazu Danijel Dzihic weiter: „Zusammengefasst, es läuft sehr gut bei uns. Und für den Erfolg sind wir äußerst dankbar – deshalb wollen wir jetzt auch etwas zurückgeben. Konkret an jene Personen, die in Sozialberufen arbeiten und täglich Menschen in schwierigen Lebenssituationen bzw. im Alltag unterstützen, fördern und begleiten. Kurz gesagt, all jene, die als systemrelevant gelten, deren Gehaltszettel das aber nicht widerspiegelt – all diesen Menschen wollen wir unsere Wertschätzung ausdrücken. Deshalb erhalten ab sofort alle Privatperson, die in einem sozialen Beruf – sprich in Kindergärten, Krankenhäusern, Betreuungseinrichtungen, Seniorenheimen oder mobilen Pflegediensten, etc. arbeiten – die BYD-Fahrzeuge in Österreich ab sofort zu den sehr attraktiven Großkundenkonditionen.“