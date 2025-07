BYD Österreich kooperiert mit Raiffeisen-Leasing

BYD Österreich kooperiert mit Raiffeisen-Leasing – Nach der Bekanntgabe, dass BYD mit lokalen Zulieferern für das Werk in Ungarn – voestalpine – Zusammenarbeitet beziehungsweise heimische Industriepartner bei der Umsetzung des Vehicle-to-Home-Pilotmarkts als Partner engagiert, ist es nur logisch, dass man in Österreich auch bei der Fahrzeugfinanzierung für Privatkunden unter dem Markennamen BYD Lease sowie unter BYD Lease Fleet für Flottenkunden auf den renommierten Universalleasinganbieter Raiffeisen-Leasing vertraut.

Die Verbindung zwischen BYD und Raiffeisen-Leasing basiert auf einer gemeinsamen Vision: e-Mobilität einfach machen. Dabei ist „faster than fast“ unser gemeinsamer Anspruch. Patrick Lang, Regional Sales Manager BYD Europe: „ Ein besonderes Highlight in dieser Perspektive ist der online BYD-Lease Rechner . Dieses innovative Tool ermöglicht es Kunden mit nur wenigen Klicks aus allen verfügbaren BYD-Modellen zu wählen, eine personalisierte Rate zu kalkulieren und anschließend einen passenden Leasingvertrag in nur wenigen Minuten abzuschließen – Leasen wird damit einfacher, kundenorientierter und digitaler denn je. “

Ein weiterer Schritt für E-Mobilität in Österreich

Als herstellerunabhängiger Universalleasinganbieter mit starkem Fokus auf Mobilitätslösungen für Privat- und Firmenkunden – gerade im Bereich der Elektromobilität – ist Raiffeisen-Leasing der ideale Partner, um die Technologie von BYD für alle Kundengruppen zugänglich zu machen. Diese Partnerschaft markiert einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Elektromobilität und Nachhaltigkeit auf Österreichs Straßen. Alexander Schmidecker, CEO Raiffeisen-Leasing: „ Die Partnerschaft mit BYD eröffnet uns als führendem Universalleasinganbieter neue Perspektiven und Gelegenheiten, um KundInnen mit innovativen und nachhaltigen Mobilitätslösungen zu versorgen. Raiffeisen-Leasing ist der perfekte Partner für diese Zusammenarbeit, da wir selbst seit Jahren Pionierarbeit im Bereich der Elektromobilität leisten. Wir freuen uns darauf, mit dieser Kooperation ein neues Kapitel für unser Unternehmen und für die Rolle der Elektromobilität in Österreich aufzuschlagen und so einen Meilenstein auf dem Weg in eine umweltfreundlichere Mobilitäts- Zukunft zu setzen. “

Angebote für B2B Kunden

Katharina Williamson, Head of Fleet Sales BYD Österreich: „ Die Kooperation mit Raiffeisen-Leasing ist auch aus Flottensicht ein sehr wichtiger Schritt. Sie ermöglicht es uns, noch näher an den Bedürfnissen der Kunden zu agieren – mit besonders schnellen Reaktionszeiten, hoher Lieferfähigkeit und maßgeschneiderten Angeboten. Dazu wurden die Produkte entwickelt und bieten die ideale Flexibilität als Operating Leasing. Ein aktuelles Highlight für Flottenkunden ist unser Summer Special für den BYD Tang: Zu einem attraktiven Netto-Preis von 49.992 Euro beziehungsweise ab 459 Euro pro Monat im Rahmen einer Finanzierung mittels „BYD Lease Relax B2B“ bietet der vollausgestattete 7-Sitzer mit 109 kWh großer Blade Batteriy ein unschlagbares Preis-Leistungs-Angebot für Business Kunden. “

Danijel Dzihic, Managing Director BYD Österreich, ergänzt: „ Wir stehen für leistbare E-Mobilität in Top-Ausstattung und Innovationskraft – Raiffeisen-Leasing ist eine Marke, der die Menschen vertrauen. BYD Lease wird unsere Modellpalette noch einfacher für die breite Masse zugänglich machen. hak