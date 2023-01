BYD – S8 und S9 für 14.000 Euro?

Der chinesische Automobilkonzern BYD kündigte die beiden ersten Modelle seiner Luxusmarke Yangwang für Preise um eine Million Rinminbi (Yuang), das sind derzeit etwa 14.000 Euro, an. Das sind das große SUV S8 und der Supersportwagen S9. Auch wenn Transport und Steuern noch dazukommen, ist dieser Preis eine Kampfansage. Verstärkt noch durch die Ankündigung von BYD, für diese Marke nur Spitzentechnologie einzusetzen.

Beide Fahrzeuge rollen auf derselben e4-Plattform, mit vier Elektromotoren. Die sollen für Eigenschaften sorgen, die denen klassischer Konzepte mit Verbrennungsmotor überlegen sein sollen. Die Elektrik könne schneller und gezielter reagieren, betonte bei der Vorstellung der beiden Modelle in Shenzhen BYD-President Wang Chuanfu.

Die vier Motoren bringen es auf 20.500 U/min. Und zusammen auf eine Leistung von rund 810 kW/1.100 PS. Beim Supersportler S9 soll das für eine Beschleunigung in zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h sorgen. Bei der Bremsleistung gibt man sich bescheidener. Die Fahrzeuge sollen von 100 km/h auf 0 nach 40 Metern stehen. Das fünf Meter lange und zwei Meter breite SUV S8 soll gegen Wassereinbruch auf Furten gut gesichert sein.

BYD plant, für die Marke Xangwang ein besonderes Vertriebsnetz aufzubauen. Die Marke soll sich damit von anderen abheben und in ihrer Unabhängigkeit schneller auf Wünsche der Märkte reagieren können. Bleibt abzuwarten, was bei einem Auftritt in Europa tatsächlich für Preise gelten. (aum)

