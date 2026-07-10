BYD Shark – Kraftvoller Plug-in-Pick-up startet noch heuer

BYD Shark – Kraftvoller Plug-in-Pick-up startet noch heuer. Mit dem Shark erweitert der chinesische Automobilhersteller BYD sein Modellprogramm um ein Fahrzeug, das in Europa bislang nur selten zu finden ist: einen modernen Pick-up mit Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Während klassische Pick-ups meist auf großvolumige Dieselmotoren setzen, kombiniert der rund 5,50 Meter lange Neuzugang einen effizienten Turbobenziner mit zwei Elektromotoren und positioniert sich damit als technologische Alternative für Gewerbe, Freizeit und anspruchsvolle Privatkunden.

Der BYD Shark tritt mit markantem Design und einer großzügigen Doppelkabine an, die Platz für fünf Personen bietet. Seine robuste Karosserie und die hohe Nutzbarkeit sollen ihn sowohl für den täglichen Arbeitseinsatz als auch für Outdoor-Abenteuer attraktiv machen. Gleichzeitig setzt BYD auf modernste Antriebstechnik, die hohe Leistung mit elektrischer Alltagstauglichkeit verbindet.

Technik & Antrieb

Herzstück des neuen Pick-ups ist ein Plug-in-Hybrid-System mit einer beeindruckenden Gesamtleistung von 436 PS. Das maximale Drehmoment beträgt kräftige 650 Newtonmeter und sorgt für souveräne Fahrleistungen auch bei hoher Beladung oder im Anhängerbetrieb. Als Verbrennungsmotor kommt ein längs eingebauter 1,5-Liter-Turbobenziner mit vier Zylindern und 150 PS (110 kW) zum Einsatz. Anders als bei klassischen Hybridfahrzeugen übernimmt der Benziner jedoch meist die Rolle eines Generators. Er versorgt entweder die beiden Elektromotoren mit Energie oder lädt die bekannte Blade-Batterie von BYD auf. Dadurch können die Elektromotoren einen Großteil der Antriebsarbeit übernehmen.

Diese Technik sorgt nicht nur für ein spontanes Ansprechverhalten, sondern auch für sportliche Fahrleistungen. Trotz seiner Größe und seines robusten Aufbaus beschleunigt der Shark in weniger als sechs Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Damit bewegt sich der Pick-up auf dem Niveau vieler leistungsstarker SUV und zeigt, dass Nutzfahrzeuge längst nicht mehr träge unterwegs sein müssen.

Reichweite & Gewicht

Auch im Alltag punktet das neue Modell mit einer beachtlichen elektrischen Reichweite. Bis zu 90 Kilometer sollen laut Hersteller rein elektrisch möglich sein. Für viele Pendler oder gewerbliche Fahrten im Nahbereich bedeutet das, dass zahlreiche Strecken komplett lokal emissionsfrei zurückgelegt werden können. Erst bei längeren Fahrten oder höherem Energiebedarf unterstützt der Benzinmotor das System und sorgt für die notwendige Reichweite.

Neben der modernen Antriebstechnik überzeugt der Shark auch mit praxisgerechten Nutzwerten. Eine Anhängelast von bis zu 2.500 Kilogramm ermöglicht den Transport schwerer Anhänger, während eine Nutzlast von bis zu 790 Kilogramm ausreichend Reserven für Werkzeuge, Baumaterial oder Freizeit-Equipment bietet. Damit richtet sich das Fahrzeug sowohl an Handwerksbetriebe als auch an Kunden, die regelmäßig Boote, Pferdeanhänger oder Wohnwagen ziehen.

Ein weiteres Highlight sind die beiden integrierten Vehicle-to-Load-Anschlüsse (V2L). Über diese Steckdosen kann die Hochvoltbatterie als mobile Stromquelle genutzt werden. So lassen sich elektrische Werkzeuge auf Baustellen, Campingausrüstung oder andere Verbraucher direkt am Fahrzeug betreiben. Diese Funktion gewinnt insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten oder mobilen Arbeitseinsätzen zunehmend an Bedeutung und unterstreicht den vielseitigen Charakter des neuen Pick-ups.

Mit dem Shark verfolgt BYD konsequent seine Strategie, innovative Antriebstechnologien in weitere Fahrzeugsegmente zu bringen. Nachdem sich die Marke in Europa bereits mit Elektroautos und Plug-in-Hybridmodellen etabliert hat, folgt nun der Einstieg in das Pick-up-Segment – einem Markt, der traditionell von japanischen und amerikanischen Herstellern dominiert wird.

Einen offiziellen Verkaufspreis für Österreich hat BYD bislang noch nicht bekannt gegeben. Fest steht jedoch, dass der Shark noch im Laufe des Jahres auf den Markt kommen soll. Mit seiner Kombination aus hoher Leistung, elektrischer Reichweite, großer Alltagstauglichkeit und moderner Hybridtechnik könnte der neue BYD Shark frischen Wind in das europäische Pick-up-Segment bringen und zeigen, dass auch Nutzfahrzeuge den Wandel zur elektrifizierten Mobilität erfolgreich meistern können.

Datencheck BYD Shark Plug-in-Hybrid

Antrieb: Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb

Verbrenner 1,5-Liter-Turbobenziner, 150 PS (110 kW)

Max. Drehmoment: 650 Nm

Systemleistung: 436 PS /321 kW

Elektrische Reichweite: bis zu 90 km

Beschleunigung 0–100 km/h: unter 6 Sekunden

Länge 5,50 Meter

Anhängelast: bis 2.500 kg

Nutzlast: bis 790 kg

Blade-Batterie, zwei Vehicle-to-Load-Steckdosen (V2L)

Marktstart: noch 2026

Preis – noch nicht bekannt