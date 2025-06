Voestalpine beliefert BYD

Voestalpine beliefert BYD – BYD gab kürzlich bekannt, dass der chinesische Autohersteller mit dem weltweit tätigen Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine, eine Vereinbarung über die Belieferung seines neuen Pkw-Werks in Ungarn getroffen hat. Autos in Europa für Europa lautet das Ziel.

Die Vereinbarung, die von BYD-Vizepräsidentin Stella Li in Wien zusammen mit Voestalpine -CEO Herbert Eibensteiner offiziell bekannt gegeben wurde, umfasst Stahlbleche und macht die Voestalpine AG zu einem der ersten bestätigten Lieferpartner für das Werk in Szeged. Das Unternehmen wurde von BYD aufgrund seiner geografischen Nähe zum Werk in Ungarn sowie der hohen Qualität und des ausgezeichneten Rufs des österreichischen Stahls ausgewählt.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der Lokalisierungsstrategie von BYD, da die Marke ihre Aktivitäten in ganz Europa weiter ausbaut. Bis Ende 2025 wird BYD in 29 europäischen Ländern vertreten sein und über ein Vertriebsnetz mit mehr als 1.000 Schauräumen verfügen. Darüber hinaus hat BYD kürzlich beschlossen, ein neues europäisches Headquarter in Budapest zu errichten, zusammen mit seinem ersten maßgeschneiderten europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum, das ebenfalls in Ungarn entstehen wird.

Stella Li, Executive Vice President von BYD: „BYD hat immer klargemacht, dass wir nach Europa gekommen sind, um hier zu bleiben – und um hier zu produzieren. Unser Engagement für den europäischen Markt ist nachhaltig und geht, wie wir hier zeigen, weit über den reinen Autoverkauf hinaus. Wir verfolgen hier eine langfristige Vision mit dem Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre von den Verbrauchern als europäischer Hersteller wahrgenommen zu werden. Die Voestalpine AG ist zuversichtlich, dass dieser erste Auftrag für die Herstellung von hochqualitativem Flachstahl für Karosserien und Außenhaut die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit bildet.“

BYD hat in Österreich starke Fortschritte erzielt und ist zur Nummer eins unter den privaten Käufern von Elektrofahrzeugen geworden – mit einem Marktanteil von 15 %. Der Gesamtmarktanteil des Unternehmens in diesem Land liegt nun bei 2,5 %. Um diesen Erfolg weiter zu unterstützen, hat BYD außerdem angekündigt, dass Österreich der EU-Pilotmarkt für die Implementierung der V2H-Technologie – Vehicle to Home – in seinen Fahrzeugen werden soll.