BYD – Vertriebsstart in Österreich

Im BYD Pioneer Store in der Westfield Shopping City Süd (SCS) erfolgt der Vertriebsstart des weltweit führenden E-Autoherstellers in Österreich. Ab sofort sind dort auch Probefahrten mit dem elektrischen Kompakt-SUV Atto 3 möglich. Die Limousine Han und der siebensitzige E-SUV Tang stehen ab Februar für individuelle Probefahrten bereit.

Grüner Strom

Danijel Dzihic, Managing Director BYD Austria: „Der Standort in der Westfield Shopping City Süd überzeugte uns neben seiner hohen Kundenfrequenz auch, weil die SCS ausschließlich grünen Strom bezieht und mit der vollflächigen PV-Anlage am Dach des Centers auch erhebliche Mengen grünen Stroms selber produziert. So können wir auch unsere BYD Fahrzeugflotte mit grünem Strom betreiben.“ So ist Nachhaltigkeit gemeinsamer Nenner der beiden Partner.

Händlernetz, Lieferzeiten

Parallel zum Vertriebsstart von BYD in Österreich und zur Markteinführung der ersten drei BYD Modelle läuft auch der Ausbau des Händlernetzes, bis Ende März sollen mindestens 15 Händler an Bord sei. Bis Jahresende will man ganz Österreich abdecken. Und damit für Kunden eine komfortable und schnelle Erreichbarkeit von Händler- und Werkstattpartnern sicherstellen.

Neben den Modellen Atto 3, Han und Tang will BYD Austria das Modellangebot heuer noch auf sechs Modelle erweitern. Dank gesicherter Fahrzeugkontingente kann man rasche Lieferzeiten zusagen. Der Atto 3 ist prompt verfügbar, „bei Han und Tang beträgt die Lieferzeit zirka sechs Monate,“ so Dzihic. Nach Österreich bringt die Modelle die CCI Car Austria GmbH, einer Tochtergesellschaft der DENZEL Auto AG.

BYD Atto 3

Der Atto 3 basiert als erstes Fahrzeug der Marke auf der neuen e-Platform 3.0. Er schafft 160 km/h Spitze, von 0 auf 100 sprintet er in 7,3 Sekunden.

Dafür reichen die 150 kW/204 PS der E-Maschine, die es dank eines 60,5-kWh-Akkus auf 420 Kilometer Reichweite bringt. An einem 110-kW-Gleichstrom-Anschluss lädt man in etwa 30 Minuten bis 80 Prozent Füllstand. An einer Wallbox sind es zirka 5,5 Stunden, bis zur Vollladung.

BYD Han

Die schnittige und sportliche fast fünf Meter lange E-Segment Limousine verfügt über ein Allradsystem das für hohe Sicherheit und hervorragendes Handling sorgt. Die kombinierte Leistung des Doppelmotorsystems liefert 380 kW/516 PS mit einer Sprintzeit von 0-100 km/h in nur 3,9 Sekunden. Die elektrische Reichweite beträgt bis zu 521 km nach WLTP.

BYD Tang

Ein 7-sitziges, allradgetriebenes E-SUV. Es kombiniert beachtliche Fahrleistungen mit Komfort, Platz, Effizienz und Sicherheit. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in nur 4,6 Sekunden. Mit 86,4 kWh Batteriekapazität beträgt die elektrische Reichweite bis zu 400 km (WLTP).

