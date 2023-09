BYD zeigt Einsatz und keine halben Sachen

BYD präsentierte Stolz seine europäische Modellpalette auf einem der größten Stände der IAA. Die Marke hat den europäischen Markt fest im Blick und ist bereits in 15 europäischen Ländern aktiv. Dabei wird sogar eine Produktionsstätte in Europa ernsthaft erwogen. Die aktuellen Modelle tragen das Design von Wolfgang Egger, einem renommierten deutschen Designer.

Ein besonderes Highlight auf der Messe ist der geräumige Familientransporter Denza D9, der bald möglicherweise auch in Österreich erhältlich sein wird. Es wird berichtet, dass BYD sogar die Möglichkeit einer Fahrzeugproduktion in Deutschland prüft. Insbesondere das Ford-Werk in Saarlouis, das in zwei Jahren schließt, hat das Interesse von BYD geweckt. Weitere Informationen unter bydauto.at

