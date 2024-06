Bye-bye, Jaguar F-Type

Jaguar hat die Produktion des F-Type eingestellt. Die Baureihe noch bis Anfang nächsten Jahres, wenn sich die britische Traditionsmarke nur noch elektrisch angetrieben Fahrzeugen verschreiben will. Der letzte in Castle Bromwich gefertigte F-Type ist ein Cabriolet in Giola Green mit schwarzem Dach und einer Innenausstattung aus braunem Windsor-Leder.

Beim Motor handelt es sich um den 5,0-Liter-V8. Er lief fast auf den Tag genau 50 Jahre nach dem letzten Jaguar E-Type vom Band. Der letzte F-Type wird in diesem Jahr an einigen besonderen Veranstaltungen und Aktivitäten teilnehmen. Insgesamt entstanden 87.731 Fahrzeuge, über 15.000 Stück mehr als vom E-Type. Somit geht eine weitere Ära der Automobilgeschichte zu Ende.

