Byton – Prototypen im Härtetest

Byton prüfte seine Prototypen des M-Byte im Härtetest. In der Inneren Mongolei im Norden Chinas wurde bei Temperaturen bis zu minus 30 Grad Celsius getestet. Die Ingenieure fuhren mehrere tausend Kilometer auf öffentlichen Straßen und präparierten Teststrecken.

Der Erprobungsfokus lag auf den Batterien. Dem Batteriemanagement, Elektroantrieb und Antriebselektronik. Auch das Heizungs- und Klimasystem musste sich im Dauereinsatz bewähren.

Seit Mitte vergangenen Jahres testet Byton rund 100 Prototypen. Auf Prüfständen, Teststrecken und im Straßenverkehr in China und in den USA. Die Vorserienproduktion ist für den Sommer vorgesehen. Die ersten Serienfahrzeuge der Marke sollen Ende 2019 in China ausgeliefert werden. In der zweiten Jahreshälfte 2020 in den USA. Und Ende 2020 in Europa.

