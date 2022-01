Cadillac Escalade-V: Geländewagen der Extraklasse

GM bringt mit dem Cadillac Escalade-V einen Geländewagen der Extraklasse. Abseits elektrischer Visionen will man noch einmal richtig Gas geben. Zumal der Escalade eine direkte Reaktion auf vielfach geäußerte Kundenwünsche darstellt. Der Cadillac Escalade-V fungiert als Spitzenversion der äußerst erfolgreichen Escalade-Baureihe. Die gibt es übrigens aktuell erstmals auch mit einem sparsamen und sauberen V6-Diesel.

Noch hüllt sich GM über die technischen Details in Schweigen. Man darf aber fest davon ausgehen, dass unter der massiven Fronthaube eine leistungsgesteigerte Variante des 6,2-Liter-V8-Motors steckt. Der leistet schon in der Basisvariante 426 PS. Das vermutlich per Roots-Kompressor aufgeladene Aggregat wird über 650 PS leisten und seine Kraft auf alle vier Räder verteilen. Dunkel glänzende Alufelgen, Bridgestone-Hochleistungsreifen und eine Abgasanlage mit vier großzügig dimensionierten Endrohren künden vom Dominanzanspruch des amerikanischen Luxus-Liners.

Zu den wenigen Konkurrenten des Escalade-V zählen der Alpina XB7 und der Mercedes-AMG GLS 63. Bestellbar ist der neue Cadillac ab Frühjahr 2022. Ob er nach Europa kommt, ist noch unklar. An der Kundenreaktion wird der Konzern ablesen, ob er den „Wendepunkt“ hin zur E-Mobilität vielleicht noch etwas hinausschieben sollte.

