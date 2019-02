Cadillac Europe – neuer Marketingchef

Der neue Marketingchef von Cadillac Europe heißt Martin Siegenthaler. Er ist neuer Head of Marketing Communication Cadillac Europe. In dieser Rolle leitet er sämtliche europäischen Marketingaktivitäten von Cadillac und Chevrolet Performance Cars. Diese beinhalten Werbung, Events, Promotionen und CRM für die Marken Cadillac, Chevrolet Camaro und Corvette.

„Mit Martin Siegenthaler gewinnen wir einen ausgewiesenen Marketingprofi, mit jahrelanger Erfahrung innerhalb der Autobranche“, so Felix Weller, Vice President Cadillac Europe. „Sein fundiertes Know-How wird uns dabei unterstützen, unser Europageschäft weiter auszubauen.“

Martin Siegenthaler arbeitet seit 2004 in der Automobilbranche in verschiedenen Marketingpositionen. Zuletzt verantwortete er als Marketing Director die Marketingaktivitäten von Opel in der Schweiz.

