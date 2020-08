Cadillac – Neuer Head of Marketing

Caspar Winkelmann wurde per 1. August zum neuen Head of Marketing und Product Planning von Cadillac Europe ernannt. In seiner neuen Rolle wird er alle europäischen Marketingaktivitäten leiten. Dazu gehören Werbung, Kampagnen und Veranstaltungen für die Marke Cadillac und die Chevrolet Corvette. Zusätzlich verantwortet er weiterhin die Produktplanung.

Er übernimmt die Marketingaufgaben von Martin Siegenthaler, der diese Position seit Januar 2019 inne hatte und der die neugeschaffene Rolle des Customer Experience (CX) & e-Commercebekleiden wird. Winkelmann und Siegenthaler berichten beide weiterhin an Conark Shah, Managing Director Cadillac Europe.

