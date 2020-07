Campa Wien – Terminkollision verhindert Austragung

Grund dafür ist eine völlig unerwartete Mitteilung des Vermieters der Location, dass diese im Veranstaltungszeitraum aufgrund einer Terminkollision, welche im Verantwortungsbereich des Vermieters steht, nicht zur Verfügung gestellt wird. Eine Verschiebung ist wegen anderer Messetermine davor und danach nicht möglich, sodass eine Absage unumgänglich ist.

Mehrere Jahre im Eventbereich haben uns gezeigt, dass wirklich alles passieren kann, Corona inklusive. Dass jedoch durch den plötzlichen Verlust des gebuchten Veranstaltungsorts monatelange Vorarbeit plötzlich zunichtegemacht wird und sich bisherige Aufwendungen als frustriert erweisen, ist auch für uns Neuland und kommt völlig überraschend. Diesem Vorgehen werden wir mit sämtlichen rechtlichen Schritten begegnen, ohne dass der Entfall der aktuellen Campa Wien verhindert werden könnte.

Auch wenn es nicht in unserem Einflussbereich liegt, entschuldigen wir uns bei allen Ausstellern und Partnern für diese völlig unvorhersehbare Entwicklung. Wir alle haben uns unglaublich auf eine erfrischend neue und von ihrer Art her einzigartige Camping- und Outdoor-Messe mitten in Wien, gefreut

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp