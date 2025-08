Campen mit dem Meister von Renault

Campen mit dem Meister von Renault – Ahorn Camp ist in den vergangenen Jahren schnell gewachsen und setzt als einer der wenigen Reisemobilanbieter auf den Renault Master als Basisfahrzeug. Der größte Teilintegrierte im Programm, der ACT 690, bietet mit knapp sieben Metern Länge und über 2,3 Metern Breite einen sehr geräumigen, hell gestalteten Innenraum und bei der Ausstattung mit dem elektrischen Hubbett in Wagenmitte bis zu vier Campern Platz. Zwei von ihnen übernachten bequem auf den beiden Längseinzelbetten im Heck.

An der Dinette kommen fünf Essensgäste unter, gekocht wird in der benachbarten Küche, die mit Drei-Flammen-Gaskocher, Spüle und einem 89 Liter großen Kühlschrank ausgerüstet. Der Waschraum, auf der anderen Seite positioniert, hat neben dem Waschbecken eine separate Dusche, die allerdings sehr eng geschnitten ist. Auch die Kassetten-Toilette gegenüber kann am bequemsten bei geöffneter Waschraumtür benutzt werden.

Motorisiert mit dem 145 PS /107 kW) starken 2,3-Liter-Diesel kommt der unbeladen 2960 Kilogramm schwere Teilintegrierte gut voran, rlaubt sind 540 Kilogramm Zuladung. Mit einem Basispreis von 58.600 Euro stellt sich der Ahorn Camp in der unteren Mittelklasse auf.