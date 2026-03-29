Camping 2026 Günstig trotz steigender Preise

Camping 2026 Günstig trotz steigender Preise – Es gilt seit Jahrzehnten als eine der flexibelsten und vergleichsweise günstigen Urlaubsformen. Daran hat sich auch im Jahr 2026 grundsätzlich nichts geändert – obwohl steigende Preise für Benzin, Energie und Campingplätze den Kostenvorteil zunehmend unter Druck setzen. Dennoch bleibt Camping für viele Urlauber eine attraktive Alternative zu Hotel oder Pauschalreise – vor allem für jene, die bewusst reisen und sparen möchten.

Ein Blick auf aktuelle Zahlen zeigt: Camping wird teurer, aber nicht überproportional. In Österreich etwa sind die Preise für Campingplätze zuletzt um rund acht Prozent gestiegen. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind zahlt in der Hochsaison durchschnittlich etwa 56 Euro pro Nacht.

Auch europaweit zeigt sich ein ähnlicher Trend. Die Kosten für eine Übernachtung bewegen sich – je nach Land und Ausstattung – meist zwischen rund 14 und 40 Euro für zwei Personen.

Im Vergleich zu klassischen Hotelübernachtungen, die oft deutlich über 100 Euro pro Nacht liegen, bleibt Camping damit weiterhin die günstigere Option. Besonders preiswert ist das Campen in Osteuropa oder Skandinavien, während klassische Urlaubsländer wie Italien oder Kroatien deutlich teurer sind.

Benzinpreise als neuer Kostenfaktor

Was viele Camper jedoch stärker spüren als früher, sind die gestiegenen Mobilitätskosten. Wer mit Wohnmobil oder Auto unterwegs ist, muss die Fahrtkosten stärker in die Urlaubsrechnung einbeziehen. Gerade lange Anreisen – etwa an die Adria oder nach Südeuropa – können das Budget deutlich belasten.

Das verändert auch das Reiseverhalten: Statt weiter Strecken entscheiden sich viele Urlauber bewusst für nähere Ziele oder bleiben sogar im eigenen Land. Der Trend zum „Urlaub vor der Haustür“ gewinnt dadurch zusätzlich an Bedeutung. Campingplätze in Österreich, Deutschland oder Slowenien profitieren davon – auch wenn sie selbst nicht zu den günstigsten gehören.

Nachfrage treibt die Preise

Ein weiterer Grund für steigende Campingpreise ist die ungebrochene Nachfrage. Camping boomt weiterhin: Millionen Übernachtungen pro Jahr zeigen, dass die naturnahe Urlaubsform längst im Mainstream angekommen ist.

Mit der steigenden Beliebtheit wächst auch das Angebot – allerdings oft mit höherem Komfort. Stichwort „Glamping“: luxuriöse Zelte, Pools oder Wellnessbereiche treiben die Preise nach oben. Dadurch verschiebt sich das Preisniveau insgesamt, auch bei klassischen Stellplätzen.

Sparpotenzial bleibt hoch

Trotz dieser Entwicklungen bietet Camping weiterhin großes Einsparpotenzial – vor allem für flexible Urlauber. Wer außerhalb der Hauptsaison reist, kann teils bis zu 30 Prozent sparen.

Auch die Wahl des Reiseziels spielt eine entscheidende Rolle: Während Kroatien mit bis zu 70 Euro pro Nacht zu den teuersten Ländern zählt, sind Regionen wie Albanien oder Rumänien bereits ab unter 20 Euro möglich.

Zusätzlich lassen sich Kosten durch einfache Maßnahmen senken kürzere Anfahrten wählen, kleinere, weniger touristische Plätze nutzen, frühzeitig buchen, auf Luxusausstattung verzichten.

Das Fazit also: Günstig – wenn man bewusst plant ist Camping längst kein „Billigurlaub“ mehr, aber nach wie vor eine der günstigsten Möglichkeiten, flexibel zu reisen. Die steigenden Preise bei Benzin und Campingplätzen relativieren den Kostenvorteil zwar, heben ihn aber nicht auf.

Wer also bewusst plant, flexibel bleibt und auf Luxus verzichtet, kann auch 2026 noch deutlich günstiger Urlaub machen als mit klassischen Reiseformen. Genau darin liegt die Stärke des Campings: Es passt sich dem Budget an – nicht umgekehrt.