Camping in Österreich boomt

Mit 6,4 Millionen Nächtigungen, einem Plus von 6 % im Jahr 2021, steht fest dass Camping in Österreich boomt. Und die Branche erwartet für heuer weitere Zuwächse. Das Nr. 1 Camping-Bundesland ist Kärnten, das 2,4 Mio. Nächtigungen verzeichnete, gefolgt von Tirol mit 1,5 Mio. und Salzburg mit 0,6 Mio. Nächtigungen. Die stärksten Zuwächse gab es in der Steiermark (+ 21 %), Wien (+ 20 %) und in Kärnten (+ 9 %).

Im zweiten Jahr der Pandemie konnte die Campingbranche in Österreich einen Zuwachs verbuchen. Das hat eine Auswertung des Campingportals www.camping.info ergeben. Mit jährlich über 40 Millionen Seitenaufrufen und mehr als 23.000 eingetragenen Campingplätzen zählt das Portal zu den führenden europäischen Informationsquellen für Campingurlaube. Die Auswertung erfolgte auf Basis von Zahlen der Statistik Austria ergeben.

Neue Rekorde 2022?

Im Jahr 2021 verzeichneten die Campingplatzbetreiber in Österreich 6.379.591 Nächtigungen, was einen Zuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Im Vergleich zum Rekordjahr 2019 mit 7,1 Millionen Übernachtungen liegen die Einbußen noch bei rund zehn Prozent. Für das aktuelle Jahr ist die Campingbranche sehr positiv gestimmt. Auch neue Rekorde werden erwartet, ein Beweis mehr dass Camping in Österreich boomt.

Maximilian Möhrle, GF des Reise- und Buchungsportals camping.info rät Campingurlaubern rechtzeitig den gewünschten Campingplatz zu reservieren. „Vor allem in den Sommermonaten sind die beliebten Campingplätze rasch ausgebucht“. Der Trend zu naturnahen Urlauben ist nach wie vor ungebrochen.“ Auch Der Bestand an Reisemobilen und Caravans wuchs im letzten Jahr in um sechs Prozent. Aktuell sind in Österreich 77.217 Freizeitfahrzeuge zugelassen. Die teilen sich auf 36.482 Wohnmobile (+ 11 Prozent) und 40.735 Wohnwagen (+ 2 Prozent) auf.

Die 10 beliebtesten Campingplätzen Österreichs



1. Grubhof/Salzburg/ St. Martin bei Lofer / Europa Nr. 2

2. Camp MondSeeLand/Oberösterreich/ Tiefgraben bei Mondsee / Europa Nr. 5

3. Camping Murinsel/Steiermark / Großlobming / Europa Nr. 7

4. Camping Sonnenland/Burgenland / Lutzmannsburg / Europa Nr. 13

5. Camping Brunner am See/Kärnten / Döbriach / Europa Nr. 16

6. Sportcamp Woferlgut/Salzburg / Bruck an der Grossglocknerstraße / Europa Nr. 27

7. Erlebnis-Comfort-Camping Aufenfeld GmbH/Tirol / Aschau im Zillertal / Europa Nr. 28

8. Seecamping Berghof/Kärnten / Villach/Landskron / Europa Nr. 31

9. 50plus Campingpark Fisching/Steiermark / Weisskirchen / Europa Nr. 35

10. Camping Ötztal Längenfeld/Tirol / Längenfeld / Europa Nr. 36

Alle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award

App zeigt freie Verfügbarkeiten von Campingplätzen

Unterstützung bei der komfortablen Suche und Buchung von Campingplätzen per Smartphone bietet die camping.info App. Die neue Version der beliebten Camper-App inklusive Offline-Karten ist mit einer Auswahl von mehr als 23.000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern ein idealer Reisebegleiter. Campingplätze aus ganz Europa zeigen live ihre Verfügbarkeiten an, freie Plätze kann man am Mobiltelefon sofort buchen. Über 1600 Campingplätze sind auf camping.info im Web und App direkt buchbar. Zugriff haben App-Nutzer auch auf 228.000 Bewertungen sowie 220.000 Fotos und 3200 Videos. Alle Infos dazu unter: www.camping.info/app .

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp