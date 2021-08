Camping neu – Mit App & Luxus-Caravan

So geht Camping neu – mit App und Luxus-Caravan. Bei einer Urlaubsart die boomt, werden auch die Räume enger. Und damit auch freie Stellflächen auf Campingplätzen. Abhilfe schafft die neue camping.info-App. Ist der Platz gesichert, reist man im Luxus-Caravan an.

Die Info-App

Das Campingportal www.camping.info hat eine neue Version der camping.info-App veröffentlicht. Campingurlauber können aus 23.000 Campingplätzen (321 davon in Österreich), aus 44 europäischen Ländern wählen. Und mit dem Smartphone sehr komfortabel nach passenden Campingplätzen für die Reiseplanung suchen.

Neu und besonders hilfreich ist, dass Campingplätze aus ganz Europa live ihre Verfügbarkeiten anzeigen. Und dass freie Plätze am Mobiltelefon sofort gebucht werden können. Der Link zur App von camping.info: https://campinginfo.page.link/iPUX Interessierte können die camping.info-App für sieben Tage kostenlos testen.

Der neue digitale Reiseführer für Campingurlaube kostet als App (iOS und Android) jährlich 9,49 Euro. In den ersten Wochen haben sich bereits mehr als 3.000 campingbegeisterte User für ein Jahresabo entschieden. Auch ohne Internetempfang funktioniert die Suche nach Campingplätzen. Alle Karten der camping.info-App stehen auch offline zur Verfügung.

Im Luxus-Caravan urlauben

Renault zeigt dazu die Studie „Hippie Caviar Hotel“. Eine neue Form des Luxus-Campings. Auf dem auf dem diesjährigen Düsseldorfer Caravan Salon. Der rein elektrische Camping-Van bietet eine umfassende Komfortausstattung. Inklusive Lieferdrohne. Man gibt damit einen Ausblick auf den ersten rein batteriebetriebenen Renault Trafic. Der soll 2022 sein Debüt geben.

Im Interieur des zweifarbig lackierten Show-Cars finden sich im Fahrerbereich Materialien wie Leder, Holz, Leinen und Wolle. Im Grünton „Almond Flakes“. Der Fondbereich in Silbergrau ist im Lounge-Stil gehalten. Mit an Bord ist ein 1,45 mal 1,95 Meter großes Doppelbett. Das lässt sich in der Kabine, aber auch außerhalb des Fahrzeugs aufschlagen. Aussicht in den Sternenhimmel bietet die über eine ausklappbare Außenleiter zugängliche Dachterrasse. Die ist mit niedrigen Loungetischchen und zwei faltbaren Sesseln ausgestattet.

Dazu will Renault für sein Hippie Caviar Hotel ausgefallene Mobilitätsservices anbieten. Auf Wunsch soll ein Logistikmodul mit Nasszelle, Sanitäreinrichtung und Ladestation an den gewünschten Stellplatz transportiert werden. Auch sollen Online-Bestellungen bei einem nicht näher definierten Concierge-Dienst möglich sein. Die fliegen dann direkt per Drohne auf der Dachterrasse ein. Camping neu wird so mit App und Luxus-Caravan zum luxuriösen Urlaub der anderen Art.

