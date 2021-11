Camping-Sommer 2021 in Österreich: + 1,7 Prozent

Das Reise- und Buchungsportal www.camping.info hat den Camping-Sommer 2021/Österreich analysiert und verbuchte + 1,7 Prozent Zuwachs. Man hat die Campingzahlen der Sommermonate Juli und August untersucht. Fest steht: Campingurlaube zählten in den Ferienmonaten zu eine der gefragtesten Urlaubsarten. Es gab in Österreich 3.943.404 Übernachtungen.

Trendwende

Eine Trendwende gab es heuer bei der Herkunft der Campingurlauber. Viele Camper aus Österreich reisten in diesem Sommer wieder ins Ausland. Im Gegenzug kamen wieder mehr Gäste aus den Nachbarländern für einen Campingurlaub nach Österreich. Die Camper aus dem Inland erzielten 1.161.713 Übernachtungen (-13 Prozent). Camper aus dem Ausland brachten es mit 2.781.691 Übernachtungen auf ein Plus von 9 Prozent.

Sichere Urlaubsform

„Urlaube auf einem Campingplatz zählen in Zeiten der Pandemie zu den sichersten Urlaubsformen“, so Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals camping.info. „Social-Distancing ist für Camper kein Problem. Da sie ihr Zuhause auch unterwegs dabei haben.“ Die Nachfrage nach Campingurlauben steigt. Es sind immer mehr Reisemobile und Wohnwagen auf den Straßen unterwegs. Möhrle rät zu einer rechtzeitigen Reservierung von Campingplätzen. „Gerade in der Hauptsaison sind die gefragtesten Campingplätze schon sehr früh ausgebucht.“

Nächtigungen im Bundesländervergleich

Burgenland 183.156 Übernachtungen, – 4,27 Prozent

Kärnten 1.591.823 Übernachtungen, + 3,75 Prozent

Niederösterreich 117.872 Übernachtungen, – 8,71 Prozent

Oberösterreich 211.267 Übernachtungen, – 6,32 Prozent

Salzburg 374.706 Übernachtungen, + 0,69 Prozent

Steiermark 364.024 Übernachtungen, + 29,85 Prozent

Tirol 895.723 Übernachtungen, – 2,68 Prozent

Vorarlberg 183.609 Übernachtungen, – 9,98 Prozent

Wien 21.224 Übernachtungen, + 3,57 Prozent

Den höchsten Wert gab es 2019 mit 7.140.048 Nächtigungen, den niedrigsten 1974 (im ersten Jahr der Aufzeichnungen) mit 3.916.209 Nächtigungen.

Quelle: Statistik Austria

