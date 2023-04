Campingnacht in Österreich: 32,83 Euro

In Österreich kostet eine Campingnacht durchschnittlich 32,83 Euro. Das Campingportal www.camping.info , hat die Preise von über 10.000 europäischen Campingplätzen ausgewertet. Die Preisspanne für eine Campingnacht reicht im Ergebnis von 13 bis 38 Euro für zwei Personen in der Hauptsaison. Inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Campingpreise in Österreich um knapp 3 % gestiegen.

Analog zum Vorjahr ist Camping in der Schweiz (38,01 €) und Italien (37,89 €) am teuersten. Gefolgt von Kroatien (37,38 €), Spanien (33,44 €) sowie Österreich (32,83 €) und Slowenien (31,10 €). Unter 15 Euro zahlen Camper für eine Nacht auf einem Campingplatz in Moldawien, Türkei, Nordmazedonien und Albanien. Alle Übernachtungspreise auf einen Blick: www.camping.info/preisvergleich

Bundesländer-Preisvergleich: Vorarlberg 36,52 Euro/Wien 24,50 Euro

Mit durchschnittlich 32,83 Euro für eine Campingnacht in Österreich liegt man im europäischen Vergleich in der oberen Preisklasse. Im Bundesländervergleich sind Vorarlberg (36,52 €), Tirol (36,32 €) und Kärnten (35,83 €) besonders preiswert. Am günstigsten campt man in den Bundesländern Oberösterreich (28,70 €), Steiermark (28,45 €) und Wien (24,50 €).

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ob Wellnessurlaub mit Badeparadies oder gemütliches Naturcamping. Die unterschiedliche Angebotsstruktur auf Campingplätzen sorgt auch für eine differenzierte Preisgestaltung. „Grundsätzlich bieten die Campingplätze in Österreich ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht nur inflationsbedingt. Sondern auch durch die gestiegene Nachfrage und das wachsende Qualitätsniveau lässt sich die leichte Preissteigerung zum Vorjahr begründen“, sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info. Um das Preisniveau schon bei der Urlaubsplanung einordnen zu können, listet camping.info zu jedem Campingplatz auch einen Vergleichspreis für die Haupt- und Nebensaison. Gerade abseits der Tourismushochburgen finden Camper auch noch preiswerte Campingplätze. Die Sortierfunktion „Preis“ unterstützt Nutzer außerdem dabei, einen Campingplatz zu finden, der zum eigenen Geldbeutel passt.

Spar-Tipp: Rechtzeitig reservieren

Die Übernachtungspreise auf Campingplätzen sind mittlerweile oft nicht mehr für die gesamte Saison festgelegt. Sondern je nach Auslastung und Nachfrage tagesaktuell angepasst. Möhrle rät Campern, den gewünschten Standplatz im Vorfeld zu buchen. „Camping in Österreich liegt absolut im Trend, was der Rekord von knapp 8 Millionen Übernachtungen 2022 bestätigt.“ Wer sich seinen Standplatz zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis sichern möchte, der sollte spätestens jetzt buchen. Spontanreisende müssen im Zweifel mit höheren Preisen oder sogar mit komplett ausgebuchten Plätzen rechnen. Mit der Live-Verfügbarkeitssuche können sich Camper auf camping.info noch freie und preisgünstige Plätze im gewünschten Reisezeitraum anzeigen lassen. Und dann im Web oder per App online buchen.

Vergleich Übernachtungspreise 2023 in Österreich

32,83 Euro Österreich

36,52 Euro Vorarlberg

36,32 Euro Tirol

35,83 Euro Kärnten

31,46 Euro Salzburg

29,14 Euro Niederösterreich

28,94 Euro Burgenland

28,70 Euro Oberösterreich

28,45 Euro Steiermark

24,50 Euro Wien

