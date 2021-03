Car of the Year 2021 – Toyota Yaris

Der Toyota Yaris ist das Car of the Year 2021. In Genf kürte eine 59-köpfige Jury den Sieger. Die Jurymitglieder sind Automobil-Journalistinnen und -Journalisten aus 22 Ländern. Sie haben den Car of the Year 2021-Gewinner aus sieben Modellen gekürt, die es im ersten Wahlgang in die Runde der Finalisten geschafft hatten. Mit der Trophäe für «The Car of the Year 2021» gewinnt der Toyota Yaris die prestigeträchtigste und begehrteste Auszeichnung in der Automobilwelt. Sie wird seit 1964 verliehen.

Das Abstimmungsergebnis der sieben Finalisten von «The Car of the Year 2021»:

Toyota Yaris 266 Punkte

Fiat New 500 240 Punkte

Cupra Formentor 239 Punkte

Volkswagen ID.3 224 Punkte

Škoda Octavia 199 Punkte

Land Rover Defender 164 Punkte

Citroën C4 143 Punkte

