Carando – Alkoven unter 6 Metern

Reisemobile werden immer beliebter, da sie ideal für schnelle Wochenende- und Citytrips sind. Carando bietet mehrere Neuerungen, darunter den A132 unter 6 Metern Länge. Alle Modelle sind ab 2021 mit Isofix ausgestattet.

Ein Van mit Wohn- und Schlafzimmer

Neu im Produktprogramm 2021 ist der V339, ein Van von 6,86 m Länge, der als Serienmodell bereits für 38.899 Euro erhältlich ist. Ein verstellbares Queensbett bietet im Normalzustand eine großzügige Durchgangsbreite und im ausgefahrenen Zustand höchsten Schlafkomfort mit seinen fast zwei Metern Länge. Der halbhohe Kleiderschrank ermöglicht eine freie Blickachse im Fahrzeug und dient zugleich als Abstellfläche für die Kaffeemaschine. Der Wohnraum ist großzügig und offen gestaltet und erscheint durch die offene Blickachse und den freien Lichteinfall angenehm hell und freundlich. Ein Raumteiler trennt den Wohn- und Schlafbereich nach Bedarf in zwei separate Räume und sorgt für eine angenehme Privatsphäre. Serienmäßig sind alle Vans im neuen Produktprogramm mit der Wohnwelt Grafit ausgestattet.

Zwei Couches für große Runden

Den ersten Teilintegrierten mit zwei gegenüberliegenden Sitzbänken an den Längsseiten bietet Carado ab 45.299 Euro an. Der T459 ist 7,40 m lang und verfügt inklusive drehbaren Fahrer- und Beifahrersitzen über eine Sitzecke für sechs Personen. Clever ist die klappbare Tischplatte, die kaum Platz wegnimmt, wenn sie nicht gebraucht wird. Die Couches können für die Fahrt in Stecksitze umgewandelt werden, so dass zwei Passagiersitze in Fahrtrichtung entstehen. Hinter einer Klappe in der rechten Sitzbank befindet sich ein Fach für Schuhe, zusätzlicher Stauraum ist unter dem Queensbett untergebracht. Eine Leiste mit Lesespot und USB-Anschluss über dem Bett ermöglicht ein Aufladen des Handys, ohne es weglegen zu müssen. Die Küche des T459 wurde mit einem 3-Flammkocher und einem clever platzierten Handtuchhalter ausgestattet. Optische Highlights des Grundrisses sind der beleuchtete Sitzgruppensteher sowie das beleuchtete Rundprofil mit Spiegel im Eingangsbereich. Zudem gibt es in allen Teilintegrierten ab sofort eine attraktive Heckbettverkleidung mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung sowie eine Küchenfensterverkleidung mit angenehm indirekter Beleuchtung.

Erster Carado Alkoven unter sechs Metern Länge

Der neue A132 für 39.199 Euro hat es ebenfalls in sich. Mit einer Länge von nur 5,95 m ist der A132 der erste Carado Alkoven unter sechs Metern Länge. Um ausreichend Freiraum oberhalb der Fahrersitze zu gewinnen, lässt sich das Alkovenbett zur Hälfte hochklappen. Diese Funktion, die Carado im neuen Modelljahr für alle Alkoven übernommen hat, spart durch die leichtere Konstruktion Gewicht ein. Perfekt, um es bei der Zuladung anderweitig zu nutzen. Und nicht zuletzt befindet sich im neuen A132 ein in den Kleiderschrank integrierter Heckbettaufstieg. Die ausziehbare Stufe erleichtert den Zugang zum Bett und bietet gleichzeitig viel Stauraum.

