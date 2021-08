Caravan Salon Austria – Erfolgsboom

Der Erfolgsboom bei Camping und Caravans kennzeichnet den Caravan Salon Austria 2021 in Wels. Kein anderer Caravaning-Markt Europas wächst so rasant wie der österreichische. Legten doch die Reisemobilverkäufe um 74 Prozent gegenüber dem bereits sehr starken Vorjahr zu. Fahrzeugneuheiten, nützliches Zubehör und alles rund um Camping und Caravan bietet der Caravan Salon Austria 2021, vom 20. bis 24. Oktober auf dem Messegelände in Wels. Mehr als 130 Unternehmen haben sich angekündigt. Neben Reisemobilen und Wohnwagen bildet auch der Selbstausbau von Kastenwagen einen Schwerpunkt der Veranstaltung. Der österreichische Caravan-Salon versteht sich auch als Anlaufstelle für Neueinsteiger.

