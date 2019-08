Caravan-Salon – Einsteigermodell von Dethleffs

Auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf (31.8.–8.9.) präsentiert sich ein Einsteigermodell von Dethleffs. Das Wohnmobil „Trend“, ein Editionsmodell, wendet sich vor allem an Einsteiger. Der Trend Edition, ist in drei Grundriss- und zwei Längenvarianten zu haben. Das Sondermodell verfügt über eine erweiterte Serienausstattung und ist optional auch mit zusätzlichem Hub-Bett erhältlich. Basis für den Teilintegrierten ist der Fiat Ducato mit 120 PS.

