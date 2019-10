Carglass® eröffnet neuen Standort

Carglass® eröffnet am 16. Oktober einen neuen Standort.

Das neue Service Center in der Linzer Strasse 176, 3003 Gablitz, entlastet die bisherigen Standorte. Kunden soll so schnellere Hilfe bei Glasschaden und Steinschlagreparaturen bekommen. Auch der Neueinbau von Windschutz-, Seiten- und Heckscheiben wird hier wie gewohnt durchgeführt.

Carglass® will so die erste Wahl für Reparaturen und Neueinbau von Fahrzeugglas in Österreich werden.

Stellt man einen Steinschlag fest, ist eine fachmännische Kontrolle wichtig. Eine Beschädigung kann zum reißen der Windschutzscheibe führen. Carglass® prüft immer zuerst, ob eine Reparatur möglich, da diese gegenüber dem Neueinbau der Windschutzscheibe Zeit und Geld spart. Dank dem Reparaturverfahren GlassMedic® dauert der Service nur 30 Minuten. Das Auto ist danach sofort wieder fahrbereit. Ist eine Reparatur nicht mehr möglich, muss die beschädigte Autoscheibe professionell entfernt und eine neue eingebaut werden. Dabei nutzt Carglass® die gleichen Glaslieferanten wie die Autohersteller.

Und www.carglass.at sind die Standorte und nähere Informationen verfügbar.

