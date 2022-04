Carlos Tavares – Brennstoffzellentechnologie forcieren

Laut Stellantis CEO Carlos Tavares will der Konzern in Sachen Wasserstoff Brennstoffzellentechnologie forcieren, „seine Führungsposition ausbauen und so die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele des Dare Forward 2030-Strategieplans erreichen.“

Das manifestiert sich ergänzenden und erweiterten personellen Funktionen. Jean-Michel Billig, ehemaliger Geschäftsführer der französischen Naval Group ist per 27. Juni 2022 als Chief Technology Officer für die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen verantwortlich.

Uwe Hochgeschurtz, CEO der Marke Opel, übernimmt als zusätzliche Aufgabe die weltweite Steuerung der Kommerzialisierung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf dem europäischen Markt.

