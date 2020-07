Carly – Autodiagnose leicht gemacht

Carly revolutioniert den Automarkt.

Carly bietet Zugang zu versteckten Informationen. Somit können die Aufwendungen für das Auto im Auge behalten werden, darunter nicht nur die Fixkosten, sondern auch die Betriebskosten, der Wertverlust, die Wartung und vieles mehr. Mit der App-Lösung von Carly wird der Überblick über diese und weitere Kosten behalten.

Die Lösung

Die Vorteile der Carly-Lösung liegen auf der Hand. Die Fahrzeughersteller bieten bei neuen Fahrzeugen ebenfalls Apps an, die eine gewisse Übersicht zum Fahrzeug bieten, darunter der Verbrauch, das Serviceintervall, den Fahrzeugstandort. Carly kann mehr als das. Die App liest die Daten der unterschiedlichen elektronischen Steuergeräte aus, und das können bis zu 80 pro Fahrzeug sein, und visualisiert sie auf einfache, verständliche Weise. Sie führt Schritt für Schritt durch verschiedene Wartungsfunktionen.

Beispiele dafür sind:

On-Board-Diagnose: Löschen oder lesen Sie die OBD-Motor- und Getriebefehlercodes aus.

OBD-Live-Motordaten: Überwachen Sie Ihre Fahrweise und führen Sie eigenständig Wartungsarbeiten mit detaillierten Daten (z.B. Öltemperatur, Drehzahl) durch.

Emissionsprüfung: Testen Sie Prüfverfahren für Auspuffsysteme (zum Beispiel Fehlzündungsprüfung, Kraftstoffsystem usw.).

Bremse: Setzen Sie die Servomotoren der Bremsanlage mit der Carly-App in den Werkstattmodus und führen Reparaturen selbst durch.

Getriebe: Werte für das automatische Getriebe können Sie mit Carly lesen und zurücksetzten und so auf den eigenen Fahrstil anpassen.

Einfach und unkompliziert

Dafür muß nur ein Universal-Adapter für 59,90 € erworben und mit der Carly-App (ab 5€ pro Monat) die relevanten Fahrzeugdaten abgerufen werden. Der Adapter ist für den OBD-Port im Auto. Ständige Over-the-Air Updates, lebenslange Gewährleistung und eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sind inklusive.

Wer noch unsicher ist, kann mit der kostenlosen Lite-Version der App überprüfen welche herstellerspezifischen Fahrzeugdiagnosen für das eigene Fahrzeug verfügbar sind. Die Wahl von Automarke, Modell und Baujahr erfolgt in der App. Carly ist die weltweit am meisten verbreitete Auto-App und bietet, je nach Fahrzeugmodell, eine unerreichte Vielzahl an nützlichen Funktionen. Eine Highlight-Funktion ist der Gebrauchtwagen-Check, mit dem sich Tachomanipulationen nachweisen lassen.

Weitere Informationen finden sie auf der Website oder im Video: https://www.youtube.com/watch?v=_L_QNhhaioc&t=11s

(Gesponserte Anzeige)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp